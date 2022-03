Infestación de piojos desespera a presos en FLA

Una repentina infestación de piojos ha llamado la atención de funcionarios policiales en el Centro de Detención Preventiva del municipio Francisco Linares Alcántara en el Estado Aragua.

Los puso en alerta un repentino hormigueo entre en la cabeza, brazos incluso en zonas genitales de los19 reclusos.

En este sentido, Gustavo Castro, papá de un joven detenido, comentó que todo empezó el pasado 3 de marzo.

En ese momento su hijo le manifestó mediante una carta que él y sus compañeros estaban desesperados con la “picazón”.

“No sé cómo se contagiaron, al parecer entro un detenido lleno de piojos y ahora todos tienen”.

Por su parte, el padre del recluso denuncia que los funcionarios policiales no le permiten el ingreso de pomadas.

Al igual que tampoco dejan pasar insecticidas o cremas para minimizar el impacto en el cuero cabelludo.

Asimismo, denunció Margarita Hernández, hermana de otro detenido quien también supo de la situación.

La mujer manifestó que, «me pidieron un peine saca piojo y es lo único que me dejaron entregar, no me permiten medicina ni algún tipo de ungüento, ahora esto afecta la piel también al parecer tienen sarna».

La pediculosis es una infestación de las partes del cuerpo con vello o pelo o de la ropa, con huevos o larvas de piojos (liendres) o piojos adultos.

Con información de 2001