Instalada Red de Parlamentarias en Aragua

En el Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba) fue instalada la Red de Parlamentarias, Legisladoras y Concejalas, convocadas por la comisión para el Diálogo, Reconciliación y la Paz capítulo Mujeres, así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Melva Paredes.

Destacó que distintas mujeres que fueron escogidas a través del voto popular buscarán acuerdos importantes para el país y lograr resultados en la igualdad de género.

“Uno de los puntos que se tocó fue seguir en la conquista por el derecho de la mujer y trabajar sobre todo en las partes más vulnerables de la mujer, como el embarazo precoz, la violencia, los femicidios y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento”, resaltó Paredes.

Enfatizó que todavía hay una desigualdad en Venezuela a pesar de que se han conquistado espacios político y laboral.

“No es suficiente. Aún hay más hombres ocupando cargos de poder. Hoy en la parte política ha aumentado, pero nunca con una paridad de 50% y 50%”, aseveró la jefa de fracción y miembro de la dirección de Cambiemos Movimiento Ciudadano.

La parlamentaria comentó que también deben respetarse los derechos de las minorías, por lo cual se trabajará para que la comunidad LGBT+ no sea un sector vulnerable. “Es un tema sensible también. Desde Cambiemos es uno de los temas que hemos llevado como bandera”, expresó.