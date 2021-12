Joe Biden ofrecerá 20 mil visas a trabajadores temporales para reactivar la economía estadounidense

Se trata de la primera ocasión en que el DHS aumenta la cantidad de visas de este tipo en la primera mitad del año.

Las visas estarán disponibles para los empleadores estadounidenses que deseen contratar trabajadores adicionales antes del 31 de marzo del año entrante.

De esas visas, 13.500 serán para trabajadores que regresan y que son depositarios de una visa H-2B, o que se les otorgó la misma durante los últimos tres años fiscales.

Las restantes han sido reservadas para ciudadanos de Haití y los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

“En un momento de crecimiento laboral récord, las visas H-2B adicionales ayudarán a impulsar la recuperación económica histórica de nuestra nación”, dijo en una declaración el lunes el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.

El programa H-2B le da la facilidad a los empleadores estadounidenses de contratar temporalmente a no ciudadanos para realizar trabajos o servicios no agrícolas en Estados Unidos. De manera obligatoria, el empleo no puede rebasar el tiempo asignado por DHS.

La denominada Cantidad Máxima Reglamentaria (H-2B) otorga también 33.000 visas para trabajadores que comienzan en el empleo la segunda mitad del año fiscal (del 1 de abril al 30 de septiembre, según apunta el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU (USCIS).

Con información de La Patilla