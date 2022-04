John Travolta le dedica sentido mensaje a Bruce Willis

Tras el sorpresivo anuncio del actor alemán Bruce Willis, en el que reveló su retiro a causa de una enfermedad que le imposibilita comunicarse de forma efectiva, cientos de celebridades reaccionaron ante la lamentable noticia, entre ellas John Travolta.

Travolta no perdió la oportunidad de reiterarle el cariño a su colega y amigo, quien actualmente atraviesa un complicado momento por su diagnóstico. A través de su cuenta en Instagram, el actor de películas como Vaselina, Tómalo con calma, le envió un sentido mensaje a Willis.

«Bruce y yo nos hicimos buenos amigos cuando compartimos dos de nuestros mayores éxitos juntos, Pulp Fiction y Look Who’s Talking. Años más tarde me dijo: ‘John, solo quiero que sepas que cuando te pasa algo bueno, siento que me está pasando a mí. Así de generoso es su alma. ¡Te amo Bruce!», escribió el actor.