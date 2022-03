Jorge Drexler lanzó sencillo y video de «Cinturón blanco»

Jorge Drexler sorprendió con el lanzamiento de un nuevo sencillo y video. El tema se desprende de su próximo álbum. «Por fin compartimos esta canción, acompañada del maravilloso vídeo de @joancolomar», escribió el cantante uruguayo en su cuenta de Instagram.

El promocional romántico trata sobre una historia que le contaron a Drexler a cerca de una escuela de artes marciales, en el que el aprendiz comienza aprendiendo todo con el cinturón básico, el blanco, señaló el artista, informó Efe.

De acuerdo a la agencia de noticias española, la producción estuvo a cargo de Carles “Campi” Campón y Jorge Drexler. El videoclip está dirigido por Joana Colomar y es protagonizado por Gillem Jiménez y Lucía Romero, con un cameo del propio Drexler.

«Quiéreme hasta que me desoriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Rebobinar hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos», destaca parte de la letra de «Cinturón blanco».