Juan Pablo Medina habla del incidente en donde perdió la pierna

Juan Pablo Medina es la portada del mes de la revista GQ. Por primera vez el actor se abrió sobre la crisis de salud que enfrentó que lo llevó a perder una pierna. A la publicación, Medina habló sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir.

Juan Pablo reveló a la revista que casi no se acuerda lo que ocurrió, pero poco a poco empieza a recordarse.

“Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…”, recuerda el actor.

“Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas… Todo fue muy traumático (…) Fue un mes más en el hospital de no poder mover los brazos. Hubo más intervenciones, porque vieron más coágulos en las piernas. Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy encabronado… No me veía las manos y no quería que nadie me viera en esas condiciones”, afirma.