Koke, Griezmann, Carrasco y Savic, al once contra el Cádiz

A dos días del partido contra el Cádiz, este viernes en el Wanda Metropolitano, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya ultima su once con el regreso a la titularidad de Koke Resurrección al medio campo, Antoine Griezmann a la delantera junto a Joao Félix, Stefan Savic al centro de la defensa y Yannick Carrasco al carril izquierdo, entre las nuevas bajas de Sime Vrsaljlko y Ángel Correa y la suplencia de Renan Lodi, Felipe Monteiro y Luis Suárez, el uruguayo por cuarto duelo seguido.

En la vuelta a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, tras la jornada de descanso del martes, son las cuatro novedades con las que probó el técnico argentino en la previsible alineación inicial, que se completó con el portero Jan Oblak; los centrales José María Giménez y Reinildo Mandava, junto a Savic; el carrilero derecho Marcos Llorente; los medios Rodrigo de Paul y Héctor Herrera, además de Koke; y el delantero Joao Félix, goleador cuatro veces en los últimos cuatro choques y consolidado como titular en este tramo del curso, cuando también se aproxima el Manchester United en la Liga de Campeones.

El atacante portugués liderará el ataque, al que se sumará Antoine Griezmann en el lugar de Correa, cuya contusión severa en el pie en el partido del pasado domingo contra el Betis lo ha apartado de los dos entrenamientos desde entonces y lo hará del encuentro del viernes. El atacante argentino ha marcado siete goles y ha dado otro en las últimas nueve citas de Liga, de las que partió de inicio en seis de ellas, además del choque contra el United en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano.

Su relevo lo tomará Griezmann. El delantero francés, un hombre indiscutible para Diego Simeone, ya fue el recambio de Correa con su lesión en el minuto 26 ante el Betis y ahora lo será en el once, al que regresa 15 partidos después, entre los diez encuentros que fue baja por una lesión muscular y una posterior recaída y su vuelta paulatina para limitar riesgos, con minutos desde el banquillo ante el Manchester United, el Celta y el Real Betis, cuando disputó una hora de juego, ya ultimada su puesta a punto para volver a competir al cien por cien.

Vía: EFE