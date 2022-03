La cascada «Velo de Novia» envuelve al turista en la magia y misticismo de sus agua

Mérida es un estado repleto de montañas, ríos y quebradas que lo convierten en el lugar ideal para disfrutar del descanso y la gentileza de su gente.

La cascada «Velo de Novia» envuelve al turista en la magia y misticismo de sus aguas.

Es inevitable no sentirse inspirado ante el paisaje merideño, sus múltiples monumentos naturales que le hacen ser una tierra de ensueño…desde las imponentes Sierra Nevada y Sierra de La Culata, hasta sus ríos, quebradas ó cascadas. Tal es el caso de la cascada Velo de la Novia, ubicada en el municipio Cardenal Quintero del estado.

En una leyenda plasmada sobre un cartel ubicado en la entrada del Parador turístico Velo de Novia, cuenta origen de esta cascada:

“En el tiempo de la Conquista, en lo que hoy es conocido como Parque Nacional Sierra Nevada, habitaba una tribu indígena llamada Miyois. En esta tribu había una hermosa princesa llamada Nube Blanca, la cual fue raptada por los españoles. Debido a su gran belleza no fue utilizada como esclava, sino como hija de los españoles. Al pasar el tiempo fue rescatada por sus verdaderos padres, los cuales la llevaron de regreso a la tribu. Pero ella se había enamorado de un príncipe español y deseaba casarse con él. Pero ello no era aceptado por los indígenas. Ella, desesperada al no poder realizar su sueño o deseo de casarse con su amado, se vistió de como una hermosa novia y se fue a lo más alto de la Sierra Nevada y allí se entregó en cuerpo y alma a la naturaleza. De allí nació esta cascada, y cuando llueve intensamente y aumenta su caudal puede apreciarse el rostro de una mujer dentro de la cascada con su hermoso velo”.

La caída de agua 600 metros de altura atrapa a propios y visitantes. En el parador también podrá disfrutar de las gastronomía andina y del trato amable y gentil de sus pobladores.

La cascada se encuentra un poco más arriba del sector Mitisús, a unos quince minutos de la población de Santo Domingo, a un lado de la carretera.