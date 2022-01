La Divina Pastora recorrerá parroquias de Barquisimeto a partir del #29Ene

La Arquidiócesis de Barquisimeto, informó que este 14 de enero la imagen de la Divina Pastora recorrerá las calles de Barquisimeto en un extenso recorrido de 108 kilómetros, para que la feligresía pueda acercarse a las avenidas principales de Iribarren y Palavecinoy pueda observarla, evitando las aglomeraciones. En la celebración realizarán una rogativa a la virgen por el cese de la pandemia.

Por segundo año consecutivo, la Iglesia Católicaen Lara suspendió la procesión por el coronavirus. Ahora será transportada en el vehículo «Pastora Móvil», que transitará pausadamente, pero sin hacer ninguna parada en el trayecto. El vicario de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Oswaldo Araque, indicó queno será una caravana ni una procesión, sólo se permitirá el vehículo donde estará la virgen, un vehículo para la animación litúrgica y musical, y otro para los medios de comunicación social que estarán transmitiendo el recorrido.

La imagen saldrá luego de la eucaristía en Santa Rosa de Lima, que será a las 7:00 am y se trasladará por la avenida Lara, tomará el Distribuidor Veragacha hasta la avenida Circunvalación Norte, llegando al Manto de María. Recorrerá parte del norte y oeste de Barquisimeto, hasta El Pescaíto, además tomará la avenida Ribereña y recorrerá parte de Cabudare y La Mata para retornar hacia Barquisimeto, donde será recibida en la Catedral con un homenaje musical que hará el padre Badoglio Durán. No informaron a qué hora finalizará el recorrido, pero detallaron que no harán más misas ese día.

El padre, Oswaldo Araque precisó que durante los 108 kilómetros que recorrerá la imagen de la Divina Pastora no se permitirá la instalación de tarimas de animación ni tampoco a grupos musicales.

Hoy el templo de Santa Rosano estará abierto al público por motivos de los preparativos del 14 de enero. El padre Araque informó que por petición de los habitantes de Santa Rosa y fieles se había habilitado desde el viernes 7 de enero un pasillo de la iglesia para que por pocos minutos los devotos pudieran entrar.

El 13 de enero, a las 6:00 pm hasta las 9:00 pm se transmitirá por el canal de YouTube de la Arquidiócesis y los medios de comunicación audiovisual, la vigilia de la Divina Pastora.

El 14 de enero, la misa se realizará a las 7:00 am. «La celebración litúrgica también se realizará en las distintas parroquias, los fieles podrán estar en comunión en este momento tan significativo para nuestra iglesia Arquidiocesano. Se pide encarecidamente a todos los devotos no acercarse al pueblo de Santa Rosa, pues no hay forma de acceder al interior», comunicó Araque.

La imagen permanecerá en la Catedral hasta el 29 de enero y se realizarán misas todos los días a las 9:00 am con acceso al público. Luego hará recorridos los sábados, visitando 10 zonas pastorales. «En dichos recorridos no se desarrollarán misas ni tampoco la imagen descenderá del Pastora Móvil. Serán breves paradas junto a los fieles reunidos, se le dará la rogativa a nuestra madre, y continuará», aclaró.

Del 29 de enero hasta el 3 de abril la imagen de la Divina Pastora,en un vehículo visitará 10 zonas pastorales cada sábado que son las siguientes:

-29 de enero, visitará la zona pastoral Espíritu Santo.

-5 febrero zona pastoral Santísimo Sacramento.

-12 febrero zona pastoral Sagrado Corazón de Jesús.

-19 de febrero Nuestra Señora de Coromoto.

-25 febrero Santos Mártires y Nuestra Señora de la Asunción.

-5 marzo Santos Apóstoles.

-12 marzo Divina Pastora.

-19 marzo Santísima Trinidad.

-26 marzo San José.

-2 de abril Nuestra Señora de Altagracia.

-3 de abril Nuestra Señora de la Consolación.

