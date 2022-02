La influencia del voley playa en Courtois

Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, desveló que además de la «genética» heredada por sus padres, fue clave para convertirse en uno de los mejores guardametas del mundo el voley playa para desarrollar la habilidad de ser «rápido abajo» midiendo 2 metros.

«Mucho es genética. Tengo que dar las gracias a mis padres», reflexionó Courtois buscando razones que han impulsado su crecimiento como deportistas. «Ellos son del voleibol y es un deporte en el que la gente alta va muy rápido al suelo. Desde niño me tiraba al suelo en el jardín y con el voley playa. Eso también me ha hecho portero y me ayuda mucho. Medir dos metros e ir rápido abajo te ayuda a parar muchos balones”, desveló en Real Madrid Tv.