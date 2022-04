“La Reina de la Llanura” conquista a las radioemisoras y las plataformas digitales (+Video)

La intérprete criolla, espera estrenar pronto su nuevo tema, titulado "Sueño Contigo" || Fotos: Sergio Olivo

Con su carisma, empatía, imponente voz y con su belleza, la cantante llanera Laurián Vásquez, visitó el “Primer Diario de Aragua” para derrochar su talento y dar a conocer lo nuevo que trae dentro de su repertorio, siendo el tema “La Reina de la Llanura” el que se deja escuchar para estos días en las radioemisoras, así como en las distintas plataformas como Youtube, Spotify y más.

La artista, oriunda de El Callao, estado Bolívar, pero de corazón guariqueño tras haber sido criada en El Socorro, nos contó que este nuevo tema “habla de todas las bellezas llaneras, de la fe llanera”. Se trata de un tema compuesto por Salvador Gamboa, con quien dice querer preparar un álbum.

Con “La Reina de la Llanura”, no sólo es el sencillo el que se ha producido, “también tenemos un video que se puede disfrutar a través de mi canal de Youtube y donde se puede ver y escuchar otros temas como ¿Por qué no lo dejas?, el cual lanzamos hace un año y se trata de un pasaje estilizado… con él me di a conocer y me ha dejado muchas satisfacciones”, expresó.

Una artista con trayectoria

Laurián Vásquez, desde los 6 años ha participado en festivales y se ha dedicado a la música, lo que ha venido nutriendo desde entonces. A pesar de esa pasión que brilla en sus ojos cada vez que habla de la música llanera, es Técnico Medio en Producción Pecuaria e Ingeniero en Agroindustria, “carreras bastante rudas”, las cuales ejerció durante 2 años, pero ha dejado en “standby” para dedicarse de lleno a la música.

Marcando la diferencia

La intérprete es bastante activa en las redes sociales y precisamente en sus perfiles de Instagram y TikTok, expone todo su talento que es bien recibido por los seguidores. Al consultarle en torno a cómo influye el uso de las redes sociales en la promoción de los nuevos talentos, Vásquez destacó que sí han generado influencia. “Con mis temas, en las redes me he proyectado fuera de Venezuela, en Estados Unidos, Colombia… actualmente puedes hacer un material y publicarlo y enseguida se proyecta a pesar de la competencia… lo difícil es marcar la diferencia”.

Para quienes no conocen de Laurián Vásquez, durante su trayectoria, ha compartido escenario con Reinaldo Armas, Teo Galindez y “pronto conoceré a Jorge Guerrero… compartí chiquita con Rummy Olivo”, puntualizó.

En cuanto a nuevos temas a ser estrenados, pronto se viene el lanzamiento de “Sueño Contigo” y “tenemos planificado un tema con un artista internacional”, adelantó.

¿Será alguna fusión con otros géneros? Vásquez destacó que “Estamos viendo fusiones de música llanera con otros géneros y vimos a Luis Silva con Sixto Rein… La música debe evolucionar, así como La ranchera evolucionó… Allí está Criollo House y todo lo que hace y es interesante”.

A pesar de tener admiración por Rummy Olivo y Jesús Moreno, “tengo influencia de Ángela Carrasco y Mirian Hernández… no hay límites para las mujeres y busco representar a la mujer empoderada”, finalizó diciendo la artista guariqueña quien confesó que toca cuatro y baila joropo ¡Bien zapateo!

Coordenadas:

Youtube: Laurian Vásquez

Instagram: @laurianvasquez