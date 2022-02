La venezolana que conectó con Adam Sandler a través de la música

Andrea Ferrero es conocida en el medio musical de Venezuela por ser una guitarrista que, con muy poca edad, destacó en la escena local de su país. Actualmente y desde la ciudad de Los Ángeles, California, trabaja junto a Adam Sandler y otros grandes de la industria cinematográfica, compartiendo con distintos compositores de talla mundial.

Al ganarse una beca para estudiar en el Berklee College of Music en Boston, la vida de esta jóven caraqueña cambió por completo. Pese a que formaba parte en la instrumentación de artistas reconocidos como Sixto Rein, La Melodia Perfecta, Corina Smith, Gustavo Elis y Juan Miguel; Andrea tenía un sueño y era llegar a esta prestigiosa universidad.

Poco antes de culminar sus estudios en Boston, Ferrero tuvo un encuentro con el famoso actor Adam Sandler, en el que rápidamente conectaron a través de la música. Meses después, fue contactada para hacer una pasantía en Los Angeles en la productora del famoso actor, donde tuvo el honor de conocer y trabajar con los más grandes compositores y editores en la industria. Llamó tanto la atención de todos los que compartieron con ella, que al terminar sus estudios recibió una nueva oferta, y de inmediato volvió a Los Ángeles para empezar a trabajar oficialmente en Happy Madison Productions -como parte del proceso musical en las películas-, al igual que en Netflix.

Con una carrera en notable ascenso, y con tan solo 21 años, Andrea Ferrero sigue trabajando en paralelo junto a grandes artistas, dejando su huella en cada canción con su particular sonido en la guitarra, haciendo de cada colaboración destacable: Susurros de Neutro Shorty con más de 6.6M views en Youtube, Por Ti de 3 AM con más de 9M streams en Spotify, Don’t Text Me When You’re Drunk de Stacey Ryan con más 5M streams, entre otras.

Ferrero también está trabajando en el estreno de su primer EP como solista: “En estos momentos me encuentro trabajando en mi primer single. Tengo muchas ideas que siempre grabo y se quedan guardadas, pero este año decidí hacer algo con ellas por lo que estoy planeando sacar mi primer EP como guitarrista solista”, comenta textualmente.

El Tiempo