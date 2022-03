Lanzan granada en El Callao durante celebración de Carnaval

Foto: Cortesía

Una bomba fue lanzada durante la celebración del Carnaval en el estado Bolívar, el pasado sábado 26 de febrero, reporta la periodista Plebeysa Ostos en su cuenta en Twitter.

Según la cuenta Telenoticias Venezuela, personas desconocidas arrojaron el explosivo en el sector El Jobo de El Callo, mientras las personas esperaban la presentación de la agrupación musical The Same People, pero la granada no explotó.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se trasladaron desde Ciudad Guayana hasta la población minera, para realizar la explosión controlada del artefacto, reporta el portal Noticias Todos Ahora.

Autoridades no descartan que la granada fuera lanzada por miembros de la banda armada que opera en El Callao. Desde hace varios años, la banda de Zacarías y Toto, mantienen el control de la zona minera.

Con información de 800Noticias