Lightyear: Pixar presenta primer trailer del astronauta de «Toy Story»

Cuando falta un mes para que se cumpla un año desde su anuncio, esta mañana Disney y Pixar presentaron el primer adelanto de «Lightyear», la nueva película que traerá de regreso a uno de los personajes más queridos de la saga de «Toy Story».

Se trata de la segunda película dirigida por Angus MacLane, conocido por trabajar en producciones como Buscando a Dory, Los Increíbles y Wall-E, entre otras.

Buzz Lightyear vuelve a la pantalla grande

Ahora Buzz, recordado astronauta de la saga Toy Story, volverá a la pantalla grande con la voz de Chris Evans y su estreno está planificado en cines para el próximo 17 de junio de 2022.

Con el clásico «Starman» de David Bowie de fondo, se muestran imágenes de Buzz Lightyear en una nueva misión. SY a pesar de que no hay diálogo en el adelanto que dura un poco más de un minuto, trae de regreso una recordada frase: «Al infinito y…».

Chris Evans, emocionado

Chris Evans, quien da la voz a Buzz Lightyear en la película, usó su cuenta de Twitter para compartir el primer trailer

«La expresión ‘un sueño hecho realidad’ se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí», asegura Evans. «Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando».

Dirigida por Angus MacLane, veterano animador de Pixar que co-dirigió «Buscando a Dory», y producida por Galyn Susman («Toy Story: El tiempo perdido»), «Lightyear» se estrenará «exclusivamente en cines» el 17 de junio de 2022.

