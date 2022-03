Los chimpancés usan insectos triturados como medicina

Los investigadores han observado a chimpancés usar insectos triturados para curarse heridas abiertas, es la primera vez que se ve algo así

Los investigadores del Proyecto Chimpancé Ozouga estudian desde hace siete años a un grupo de unos 45 chimpancés en el Parque Nacional de Loango, en Gabón. El suceso ocurrió a finales de 2019, pero ha sido publicado ahora en Cell Current Biology.

La voluntaria del proyecto Alessandra Mascaro estaba filmando a una hembra llamada Suzee interactuando con su cría, y parecía coger algo del aire, ponérselo entre los labios y aplicarlo a una herida abierta en el pie de la cría. El comportamiento se repetía en otros chimpancés.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los objetos que agarraban del aire eran probablemente algún tipo de insecto volador. Al año siguiente se dedicaron a filmar a los chimpancés con heridas del grupo, que eran quienes mostraban este comportamiento. Los insectos aplicados podrían tener propiedades antiinflamatorias o antisépticas.

Automedicación

La automedicación, en la que los individuos utilizan plantas y otras sustancias para combatir parásitos o enfermedades se ha observado en muchos animales. Los chimpancés, por ejemplo, tragan o mastican hojas de plantas con propiedades antiparasitarias para matar parásitos intestinales. Sin embargo, esta es la primera noticia de una aplicación tópica de un remedio.

Además los chimpancés estudiados no sólo trataron sus propias heridas, sino que también aplicaron los insectos a las heridas de otros individuos, a veces no relacionados, al contrario de lo que ocurría en el caso de la madre con su cría. Esto sugiere un comportamiento prosocial, es decir, en beneficio de los demás individuos del grupo que hasta ahora no estaba tan claro en el caso de los chimpancés.

En la sociedad de los chimpancés, los vínculos entre machos adultos y hembras adultas tienden a ser los más débiles, según indican los científicos. Los vínculos entre machos y machas son más fuertes, al igual que los vínculos de las hembras entre sí y entre hembras y crías. Sin embargo, este comportamiento en el que se cura a otro individuo se ha observado también entre un macho adulto y una hembra adulta que no tenían una relación especialmente estrecha.

El equipo también está interesado en identificar las especies de insectos que utilizan los chimpancés, lo cual es un reto, ya que los chimpancés trituran los insectos en la boca como parte de su proceso. Estos descubrimientos apuntan a lo mucho que queda por descubrir del comportamiento y la vida de los grandes primates, muchos de los cuales están en peligro de extinción.

quo.es