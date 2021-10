Luis Carlos Solórzano: No olvidaremos a lo que vinimos al llegar a la silla

El dirigente político de nuestra región y candidato de la Sociedad Civil Independiente de Aragua, Luis Carlos Solórzano, conversó con periodistas de El Diario El Aragüeño sobre su propuesta de cara a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores el 21 de Noviembre de 2021.

El candidato presentó un documento llamado ¨El Estado Aragua que queremos de todos y para todos¨, el cual establece los 5 ejes fundamentales que comprenden las necesidades sentidas de los ciudadanos. “Hemos venido agrupando voluntades, inquietudes, ideas, propuesta y políticas públicas de hace más de 10 años”.

Coordinado por el ingeniero Santiago Clavijo, el plan propone 33 puntos de desarrollo integral para el Estado Aragua, “desde el tema de la seguridad personal, pasando por la agricultura, la educación, cultura, deporte, la infraestructura, la salud, el desarrollo económico, el turismo… es un documento que tiene varios meses de trabajo permanentemente” detalló Solórzano.

Comentó como actualmente la salud es uno de los temas que más afectan al estado “el candidato dice, realmente me da miedo enfermarme, si me enfermo no tengo a dónde acudir…no hay centros asistenciales adecuados y en condiciones dignas y humanas para atender. Con su plan la primera medida que pretenden llevar a cabo es mejorar la implementación e infraestructura de los hospitales y atender fundamentalmente en el núcleo primario casos que no ameriten acudir al Hospital Central de Maracay para evitar un colapso en la capacidad de insumos.

Asimismo con respecto al empleo, Solórzano destacó que desarrollará un plan piloto llamado 5 zonas de producción seguras que tiene como propósito que el comercio, la industria y la empresa puedan funcionar pero también para que el trabajador pueda laborar, habilitando transporte público para ofrecer seguridad a los empleados del sector.

Por su parte, el candidato enfatizó de acuerdo a la educación “nosotros lo que queremos es que el regreso a clases sea una fiesta regional… que las escuelas tengan desde el papel higiénico hasta la tiza”.

A nivel de infraestructura y vialidad “el Gobierno Regional debe de ocuparse de mantener lo que hay y retomar en un futuro las grandes obras… por lo pronto que usted se sienta seguro circulando en el estado Aragua”.

Finalmente el quinto punto se enfocará en la mejora de los servicios públicos, enfatizó en el gobierno debe ocuparse del sistema de recolección de basura un sistema de agua apta para el consumo humano y alumbrado público.

Ante estos puntos, el aspirante a gobernador realizó un llamado a los votantes para que ejerzan su derecho, “ejerzamos nuestra ciudadanía y que poco a poco vayamos entendiendo que no es el papá estado, ni un líder, ni un país extranjero el que nos va a resolver los problemas…mi mensaje es de fe, esperanza y reencuentro de todos los aragüeños para poder vivir mejor”.

Escrito por Valeria Cinquemani