Maduro promete recuperar hornos de la corporación del vidrio de Guayana “en 60 días”

Nicolás Maduro “prometió” este miércoles recuperar todos los hornos de la corporación de vidrio de Guayana, en un plazo máximo de “60 días”.

Durante una transmisión, le dejó la “tarea” al ministro chavista de Industras, José Gregorio Biomorgi, para “aumentar” la producción de vidrios para el mercado nacional e internacional y sustituir los elementos importados.

“Me consiguen ese plan y se comprometen conmigo, les daré todos los recursos. La ministra de Ciencias y Tecnología se ponga del lado de los trabajadores para buscar las soluciones hoy mismo, no para mañana. Las cosas hay que resolverlas en tiempo real. Eso de reunirse la próxima semana y en tres meses llega un punto de cuenta, en el que dicen lo que hablamos hoy, eso se acabó.”, comentó.

“Confío en Tareck El Aissami y José Gregorio Biomorgi, a mas tardar a las 10 pm me llaman y me dan los datos específicos de la sustitución de importaciones. Además, me recuperan todos los hornos. No sé qué van a hacer, pero en un plazo de 60 días quiero ver todos los hornos produciendo, trabajando y exportando”, agregó.

