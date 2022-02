Marc Márquez: «No hace falta estar al 100% para luchar por un Mundial»

Marc Márquez se encuentra bien. Hacía tiempo que el ocho veces campeón mundial no podía decir eso, después de dos años de lesión, pero el piloto de Cervera (Lérida) aseguró a EFE que se encuentra «listo» para competir y advierte: no necesita estar al 100% de su físico para luchar por el Mundial.

Después de dos años peleando con su hombro derecho -pese al cual la temporada pasada ganó tres carreras- y los tres últimos meses lidiando con un episodio de diplopía (visión doble) tras una caída que sufrió en un entrenamiento del GP del Algarve (Portugal), el piloto se encuentra «pillando carrerilla» para competir.

Para seguir mejorando el cuidado de su lesión, Márquez ha apostado por trasladarse a Madrid, donde podrá estar más cerca de los médicos que le ayudan en la recuperación de su lesión, un traslado en el que le acompaña su hermano Álex y su mejor amigo. «Es el secreto», de esta decisión, asegura a EFE el campeón.

– Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra, después de las lesiones que ha pasado en los últimos años?

– Respuesta (R): Me encuentro bien, bien. Hacía tiempo que no decía bien, eso ya es importante, pero me encuentro que todo va pillando carrerilla, impulso, que es algo bueno. Cada vez la dinámica, la energía, la siento mejor.

– P: ¿Qué es lo más complicado: verse mermado compitiendo o pasarse unos meses sin poder hacer nada por la diplopía?

– R: Cuando entras en una época mala, complicado es todo. Entras en una dinámica, que si una operación, la segunda se infecta, la tercera bien pero cuando vuelves a ir en moto ahora es el hombro, luego parece que se va curando el hombro y llega la vista. Es todo malo.

Pero bueno, con optimismo, fijándote un objetivo, que ayuda porque te permite estar entretenido, tener una motivación, y lo que más ayuda en estos momentos es tener un entorno agradable, amigable, que es el que he buscado en todo momento.

– P: ¿Qué es lo que le ha servido más para evadirse de esa situación?

– R: Lo que más me ayudaba era estar con los amigos, estar con los míos, era cuando más desconectaba. El hecho de que mi hermano siguiese compitiendo cuando yo no competía me hacía estar conectado con el mundo de las motos, no desconectar completamente y eso ha sido una gran ayuda. Pero sobre todo cuando estás en momentos malos, difíciles, duros, lo que buscas es desconexión, estar con los tuyos.

– P: ¿En qué porcentaje de su potencial se encuentra para el inicio de esta temporada?

– R: No sabría poner un porcentaje, pero me encuentro listo. Porque no hace falta estar al 100% para luchar por un Mundial. Estando bien físicamente, si tú te sientes bien, convencido, estas capacitado para luchar por un Mundial. Quizás no al cien por cien podrías ganar x carreras, estando bien sin estar al 100% puedes ganar menos carreras pero luchar por un Mundial, y esa es la intención.

– P: Estar fuerte a nivel mental aunque el físico lleve su ritmo, supongo.

– R: De coco cada vez estoy más fuerte. Ahora estoy disfrutando. Cuando disfrutas todo se hace más ameno, más fácil y es ahí donde ahora, después de pasar dos años lesionado prácticamente, compitiendo el año pasado pero de esa manera, y aun así ganando tres carreras, ahora poder empezar a disfrutar, mentalmente te da una energía que es como si hubieses entrenado tres meses en lo físico.

– P: Dice que el entorno le ayuda, pero este año ha decidido trasladarse a Madrid para estar más cerca de los médicos, lo que le aleja de su entorno.

– R: El hecho de venirme a Madrid es una apuesta mía, es un sacrificio, porque cuando lo tienes todo acomodado en Cervera, que es donde he vivido toda la vida, tienes la casa, todo, y está todo organizado, es difícil.

Pero es una apuesta mía, estaba viniendo a Madrid dos veces a la semana por el tema del brazo, tenía aquí al doctor Samuel Antuña y al doctor Ángel Cotorro con todo su equipo de fisios y preparadores físicos que me estaban cuidando, he empezado a notar mejoría, y he dicho ‘vamos a hacerlo bien’.

Me muevo allí, mi estilo de vida no va a cambiar muchísimo porque puedo entrenar en moto, puedo hacer de todo. Esto es un punto bueno, veremos si sale bien.

El entorno sí que lo voy a echar de menos, pero tiene su secreto. No me vengo solo, lógicamente, mi hermano se viene conmigo, que es uno de los pilares fundamentales, mi mejor amigo y asistente se viene conmigo también. Y no me estoy yendo a la otra punta del mundo, mi madre y mi padre cogen un AVE y en dos horas de Lérida a aquí están. Tengo esa tranquilidad.

– P: Si hablamos a final de temporada, ¿dónde le gustaría verse respecto al campeonato?

– R: Me gustaría verme arriba del todo, si no te estaría engañando. Aunque me ponga presión, y aunque puede sonar prepotente, pero cualquiera que le preguntes, sea mi compañero de equipo o cualquier piloto, antes de empezar una temporada tienes que aspirar a todo, ¿dónde me gustaría verme? En lo más alto.

Vía: EFE