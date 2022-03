Marco Rubio planteó proyecto de ley para prohibir importaciones de crudo venezolano

Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL), Dan Sullivan (R-AK), Steve Daines (R-MT), Kevin Cramer (R-ND), Roger Marshall (R-KS), Thom Tillis (R -NC), John Hoeven (R-ND), Rick Scott (R-FL) y James Lankford (R-OK) introdujeron la Ley de prevención del apaciguamiento equivocado y el financiamiento de regímenes desestabilizadores. El proyecto de ley prohibiría la importación de petróleo crudo, petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado de Irán y Venezuela a los Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene la bendición de tener un suministro abundante de petróleo y gas natural; deberíamos usarlo”, dijo Rubio. “La energía producida en Estados Unidos es más limpia y proporciona buenos empleos para los trabajadores estadounidenses, pero la Administración Biden preferiría apaciguar a las dictaduras en Irán y Venezuela a cambio de malos tratos y falsas promesas. Bajo ninguna circunstancia debemos canalizar dinero a manos de dictadores y narcoterroristas que también son aliados de Vladimir Putin. Ya es suficiente: es hora de llevar la producción de energía a casa”.

“No debemos depender de dictadores brutales para satisfacer las necesidades energéticas de nuestro país. Es un suicidio de seguridad nacional”, dijo Sullivan. “Es insultante para las familias trabajadoras que la administración de Biden prefiera enriquecer a los déspotas de Irán y Venezuela que incentivar a los trabajadores estadounidenses a producir más energía. El presidente debe dejar de rogar a estos dictadores por más petróleo y gas y, en cambio, expandir la producción de energía aquí en Estados Unidos”.

“Prohibir las importaciones de petróleo ruso es importante, pero no es suficiente”, dijo Daines. “Necesitamos aumentar el desarrollo energético estadounidense y apoyar a nuestros aliados, no correr hacia dictadores extranjeros en Venezuela y adversarios como Irán”.

“El hecho de que se rumoree que Joe Biden está negociando con Venezuela por petróleo crudo es muy ofensivo”, dijo Cramer. “Peor aún, puede estar dispuesto a darle a Irán, el mayor patrocinador mundial del terrorismo, miles de millones de dólares al día al eliminar las sanciones por su petróleo. Es difícil creer que cambiaríamos un déspota en Rusia por dos déspotas en Venezuela e Irán. Podemos producir más energía aquí con el estándar de oro de las protecciones laborales y ambientales. Nuestro proyecto de ley detendría esto al prohibir la importación de petróleo y gas natural de Irán y Venezuela”.

“Bajo la administración anterior, nuestra nación era energéticamente independiente, pero el presidente Biden cambió de rumbo y convirtió a naciones hostiles como Rusia en la estación de servicio de Estados Unidos”, dijo Marshall. “Ahora que el presidente Biden finalmente decidió detener las importaciones de petróleo ruso, uno pensaría que su próximo paso natural sería liberar nuestro suministro de energía nacional y cumplir su promesa de comprar productos estadounidenses. En cambio, según los informes, el presidente ahora busca hacer negocios con terroristas y dictadores en Irán y Venezuela para llenar el vacío. Esto es simplemente inaceptable y no brindará seguridad energética estadounidense a corto o largo plazo”.

“Apoyo la decisión de la administración Biden de prohibir las importaciones de petróleo ruso para que no ayudemos sin darnos cuenta a financiar la invasión ilegal de Putin, pero prohibir el petróleo de una dictadura despiadada y, a su vez, reemplazarlo con petróleo de otra dictadura despiadada, no puede ser un gesto vacío. Tillis dijo. “En lugar de recurrir a países como Irán y Venezuela, la administración Biden debe revertir sus políticas energéticas fallidas e inmediatamente expandir la producción aquí en Estados Unidos”.

“La voluntad de la administración Biden de hacer negocios con Irán y Venezuela es preocupante, y así como estamos prohibiendo las importaciones de petróleo ruso, no deberíamos traer petróleo en línea de estos dos adversarios”, dijo Hoeven. “Irán es el patrocinador más importante del terrorismo en el mundo, y Venezuela todavía está bajo el gobierno de un régimen ilegítimo y violento. Como tal, EEUU necesita mantener la presión sobre estas dos naciones, no aliviar las sanciones sobre su principal fuente de ingresos, especialmente cuando podemos y debemos producir esa energía aquí en casa”.

“Ya es hora de que fortalezcamos nuestras sanciones de petróleo y gas natural contra regímenes genocidas como Irán y Venezuela, y aplaudo a la administración anterior por liderar la carga en esta lucha. Es una obviedad”, dijo Scott . “La administración actual está recurriendo a regímenes genocidas, como Maduro en Venezuela e Irán, en un intento por traer más petróleo, cuando Biden debería poner a Estados Unidos primero y construir nuestra propia independencia energética. Estados Unidos no puede depender de un dictador asesino sobre otro, debemos depender de nosotros mismos”.

“Dejar de comprar petróleo y gas de Rusia es la dirección correcta, pero comprar petróleo o gas de Irán y Venezuela está mal”, dijo Lankford. “El presidente Biden dijo que deberíamos promover lo hecho en Estados Unidos, pero obviamente se refería a todo menos a la producción de petróleo y gas de Estados Unidos”. dijo Lankford. “La última desviación de Biden de la realidad es cambiar nuestro enfoque energético de Rusia a Irán, el mayor patrocinador estatal del terrorismo, y Maduro en Venezuela, que odia a los EEUU y asesina a su propio pueblo. Esto no tiene sentido, especialmente cuando tenemos los recursos energéticos que necesitamos aquí en Oklahoma y los precios de la gasolina en EEUU son altos debido a las políticas antienergéticas de Biden, no solo a la agresión rusa. Estamos presentando esta legislación para decir que Biden ahora no puede rogar a Irán y Venezuela que intenten resolver los problemas que él creó”.

Con información de La Patilla