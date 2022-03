Márquez confiado en sus posibilidades y en «pelear por el título»

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ya en Qatar, se muestra confiado en sus posibilidades y en «pelear por el título mundial» en una temporada que será la más larga de la historia, con un total de 21 grandes premios.

«Estoy muy contento de estar aquí, eso ya es un paso más que el año pasado, pues durante el invierno no lo tenía claro; era muy importante hacer los test de Mandalika y valorar cómo me sentía, y la verdad es que he salido contento. Me sentí mucho mejor y era importante, vamos a ver como empezamos, pero yo diría que en 2022 quiero luchar contra todos mis rivales por el título», explicó Márquez al respecto.

«La moto ha experimentado un gran avance y tengo la sensación de haber cambiado de marca, es una moto completamente distinta y la naturaleza y la esencia de la moto es muy distinta y desde los primeros entrenamientos me centraré en mí mismo y en las primeras carreras siempre encontraremos pequeñas cosas, pero la base es buena y ahora, la victoria no es mi objetivo principal para el domingo, pero durante el fin de semana veré dónde puedo estar y si puedo luchar por la victoria, lucharé; si no gano será porque no puedo, no porque no quiero», insiste Marc Márquez.

«En los test estuvo todo muy ajustado, pero veremos qué es lo que sucede en las primeras cuatro o cinco carreras para ver cuál es el nivel de cada uno de nosotros», recuerda el piloto de Repsol.

«Creo que en veintiuna carreras, durante la sesión, tendremos diferentes sensaciones y sabemos que Losail no es el mejor circuito y en el que somos más fuertes, pero todavía no estamos preparados y habrá que ver qué es lo que sucede, pero todavía es muy pronto y de lo que se trata es de acabar y ver que es lo que va sucediendo», continuó el ocho veces campeón del mundo.