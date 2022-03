Marvel da nuevas pistas de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

Marvel lanzó las primeras imágenes de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», donde se puede ver a los protagonista de esta nueva apuesta que incluye a Strange, Wanda, Wong y la recién llegads de MCU, América Chávez.

De acuerdo con Deadline, la cinta cuenta con la dirección de Sam Raimi y con guion de Michael Waldron. En las actuaciones veremos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange y Elizabeth Olsen bajo la piel de Wanda Maximoff.

A la par de las imágenes, en el tráiler que se estrenó semanas atrás se puede ver a los actores Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gómez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

En esta probadita de la secuela del Hechicero Supremo, una de las cintas más esperadas del año, se da por sentado que Strange necesita apoyo de Wanda y la busca tras lo que sucedió en Westview en «WandaVision», serie que está disponible en Disney+ y que dejó a muchos con ganas de más aventuras de los superhéroes.

El estreno de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» será el próximo 6 de mayo. Durante dos horas y 28 minutos veremos al personaje principal poner a prueba los límites de sus poderes y, en consecuencia, explorar una nueva dimensión de sus capacidades, de acuerdo con SensaCine.

De esta forma, el famoso hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del multiverso y, para ello, contará con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades.

Mientras llega la cinta a los cines, te invitamos a disfrutar del tráiler que a continuación te compartimos.