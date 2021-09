Más de 3 mil 800 personas han sido vacunadas contra la Covid-19 en Revenga

Como parte de las políticas de protección social al pueblo más de 3 mil 800 revengueños y revengueñas han recibido su primera dosis de vacunación contra la Covid-19, esto gracias a la Jornada Nacional de Vacunación que viene desarrollando el Gobierno Nacional en trabajo articulado con la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de José Rafael Revenga. Así lo dio a conocer la doctora Zagi Valbuena, directora municipal de Salud y responsable del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) del Municipio José Rafael Revenga.

Al respecto, la doctora Valbuena señaló que la implementación de la Jornada Masiva de Vacunación en el Municipio Revenga inició el pasado 17 de agosto, del año en curso, y la misma se viene desarrollando en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional (UEN) Juan Uslar, ubicada en la población de El Consejo.

“Esta jornada se aperturó el martes 17 de agosto y hasta la fecha hemos vacunado un aproximado de 3 mil 800 personas, esto gracias al trabajo mancomunado entre la Gobernación y la Alcaldía de Revenga, dirigida por el alcalde Daniel Perdomo; quien realizó todas las gestiones para que pudiéramos tener este punto de vacunación acá en la jurisdicción” recalcó la funcionaria.

Indicó además que al principio aplicaron una metodología de sectorizar las comunidades a atender y comenzaron con la inmunización de toda la población de adultos mayores. “Estamos colocando 200 dosis diarias, y en la actualidad estamos trabajando con todas las comunidades. De igual manera ya empezamos a vacunar a las mujeres embarazadas que tengan más de 14 semanas de gestación. Así como también a la población de 30 años en adelante y personas con discapacidad”, especificó Valbuena.

Reveló además que en el punto de vacunación se está colocando la Vacuna Vero Cell, la cual es procedente de la República Popular de China.

Trabajo social articulado

Entre tanto, la concejal y secretaria municipal del Movimiento Somos Venezuela, Deysi Carmona, reseñó que para lograr un mayor alcance y cobertura de esta Jornada de Vacunación, en el Municipio José Rafael Revenga se viene desplegando un trabajo social articulado, en el cual participan todas las organizaciones sociales y políticas que hacen vida en la localidad.

“Acá nos encontramos participando las organizaciones políticas y sociales de la Revolución Bolivariana, dentro de las cuales te puedo mencionar, la Juventud del PSUV (Jpsuv- Revenga), los consejos comunales, las y los líderes de comunidad y de calle de los CLAP, las Unidades de Batalla Bolívar- Chávez (UBCh) las enfermeras de la ASIC de Revenga y por supuesto los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela. Todos trabajando de manera articulada para garantizarle el derecho a la vacuna a todos nuestros vecinos y pobladores de Revenga”, mencionó la dirigente social.

De igual manera, Carmona reseñó que el trabajo de los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela, consiste en ir calle a calle y casa por casa, realizando la captación de todos los adultos mayores para que reciban su dosis de inmunización.

Pobladores agradecen gratuidad y rapidez del proceso

Los beneficiarios de esta Jornada Masiva de Vacunación, destacan lo rápido y sencillo que es el proceso para recibir la dosis de inmunización contra la Covid-19. Así como también reconocen el esfuerzo del Gobierno Bolivariano por garantizarle las vacunas de manera gratuita y para toda la población.

Así lo manifestó Janet Pérez, habitante de la Urbanización Sant Omero, “el proceso me pareció súper rápido, no dure ni media hora y todo el personal muy amable. También aprovecho para hacerles un llamado a todas aquellas personas que aún no se han vacunado a que asistan porque esto es bien importante para nuestra salud”.

Por último el señor Domingo Antonio Martínez, habitante del sector La Gruta, declaró “el proceso es muy rápido y aprovecho para agradecerle al Presidente Nicolás Maduro Moros por tomar esta iniciativa de traernos la vacunas para que el pueblo venezolano se vacune contra la Covid-19, de manera gratuita y sin pagar ni medio. También le agradecemos a nuestro alcalde Daniel Perdomo por haber logrado que nos trajeran esta jornada para el municipio”.

prensa Revenga