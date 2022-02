Médicos piden campaña educativa frente al avance del covid

Foto: Cortesía

Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, señaló que aún es prematuro saber si la pandemia de coronavirus ha terminado. “Definitivamente el futuro es incertidumbre y lo que hemos visto con covid-19 son variantes que generan olas de casos que ascienden y que cuando empiezan a descender tenemos la sorpresa de que aparece otra variante que hace aumentar los casos.

“La pregunta es ¿Vendrá otra variante que vuelva a aumentar los casos? eso no lo sabemos y lo dirá el tiempo, enfatizó en entrevista a Román Losinski en el circuito Éxito de Unión Radio.

Destacó que la única ventaja es que “tenemos a una población experimentada con respecto a la enfermedad, una gran población vacunada y otra que ha sufrido al enfermedad que hasta cierto punto tiene inmunidad o defensas (…) pero hemos descubierto que no pareciera ser tan duradera”.

Insistió que la medida más importante es evitar tener contacto con las secreciones respiratorias que emiten las personas “y por eso la relevancia del uso de la mascarilla, de procurar ambientes ventilados y le distanciamiento entre las personas y, sobre todo los que tienen síntomas buscar resguardarse”.

Figuera señaló que aunque la nueva variante ómicron es menos letal “es mejor no sufrirlo porque que no te mate la enfermedad no significa que no puedan ocurrir ciertos problemas que es mejor no sufrirlos, covid sigue produciendo problemas a nivel cardiaco de manera importante (…) Igualmente pueden producir problemas neurológicos, covid prolongado, debilidad”.

“Sufrir covid es una lotería porque uno no sabe a quién puede quitarle la vida o quién puede terminar con complicaciones de por vida”, advirtió.

Por su parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina-Medina, médico pediatra-intensivista y expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, considera que ante el relajamiento de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, es necesario hacer una especie de “sacudón de las conciencia pública para que la gente vuelva a retomar las medidas y vuelva no a tener miedo si a tener precaución”.

Explicó que el problema surge cuando la población se acostumbra a vivir bajo ciertas medidas de riesgo que luego se convierten en algo normal.

Urbina-Medina considera que debería implementarse una campaña educativa a través de todos los medios oficiales porque “hay que seguir insistiendo que, si bien estamos en meses de liberación de restricciones, que creo que se va a quedar así, recordarle la gente que el virus existe y sigue circulando y usted tiene la posibilidad de contagiarse ¡Vacúnese!

“Hay que hacer una campaña comunicacional para que la gente entienda y vamos a vivir con esto probablemente toda la vida como paso con el dengue, la malaria, el paludismo. Hay que aprender a vivir con esto”, resaltó.

Destacó que en las consultas se está viendo mucha más gente con sintomatología que probablemente sea coronavirus pero, como la gente piensa que es más leve o que es una gripe, no acude al médico o incluso va a trabajar y termina contagiando a los demás.

Con información de Unión Radio