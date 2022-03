Mike Durán, el primer trans en Colombia que obtiene la “T” en su cédula

Colombia otorgó la primera cédula con la ‘T’ de trans al joven bogotano Mike Durán en la ciudad de Medellín. A sus 31 años, Durán hace historia y deja sentado un precedente importante para las personas que quieran realizar dicho cambio a fin de ser reconocidos dentro de sus documentos personales como desean.

A pesar de las largos trámites que habría tenido que realizar Mike, finalmente tiene en sus manos el documento de identificación con la modificación en su sexo.

En octubre de 2021 ya había logrado que le hicieran esta modificación pero en su registro civil de nacimiento, siendo también la primera persona en conseguirlo. El trámite demoró casi tres años y una vez hecho ese primer reconocimiento se lanzó a buscar el cambio en su cédula de ciudadanía.

“Debido a mi identidad como persona transgénero realicé un proceso para transicionar y así poder ser reconocido como Mike, lo que incluye entre otras cosas un proceso ante las entidades del Estado para que estas reconozcan mi nombre y mi identidad de género”, comentó una vez le fue reconocido en su registro civil como trans.

Si bien hoy se cuenta la historia en diferentes medios de comunicación, el proceso había tenido trabas, pues en un primer momento se le negó dicha posibilidad por parte de la Registraduría Nacional bajo el argumento de “no poder acceder a la solicitud dado que el decreto 1227 de 2015 que permite el el cambio del componente sexo solo menciona la F de femenino y M de masculino”, según se lee en Caribe Informativo en donde habló Durán.

Ahora, luego de lograr lo que tanto había esperado en el reconocimiento de su identidad de género, contó cómo fue el proceso:

“Seguidamente de la corrección en el registro civil inicié el trámite para ajustar ese mismo componente en mi cédula, pero me decían insistentemente que no se podía. Sin embargo, en enero me aseguraron que habían comenzado el proceso, y fue hasta el pasado 14 de febrero que me llamaron y comentaron que ya podía reclamar mi nueva cédula el miércoles 16 de febrero. Era algo que no podía creer, llegué hasta pensar que era una broma. Realmente me sorprendió lo rápido del proceso”, dijo Mike Durán.

En Colombia, según datos del Dane con corte a 2020, el o,o5% de la población se identifica como transgénero, aunque hacen la salvedad de tener cautela con dicha cifra ya que “la baja prevalencia estadística, lo que puede llevar a imprecisiones”.

No obstante, Mike, radicado hace 8 años en Medellín, agradeció al equipo de abogados que le ayudaron a dicho proceso.

“Me siento muy agradecido con mi pareja Linda Cáceres y con Manuela Gómez y Alejandro Díez, abogados del consultorio jurídico de la Universidad Eafit, quienes me acompañaron en cada momento. Es gratificante saber que pude contar con personas que decidieron alentarme a cada momento y apoyarme en todo lo que se necesitó para hoy en día ver este logro”.

Finalmente, este caso dejaría abierta la puerta para que las personas que quieran hacer la modificación a sus documentos lo puedan hacer, quizás, con menos impedimentos que antes en el país.

Con información de La Patilla