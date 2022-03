Nadal y Badosa van por un Indian Wells con la incógnita de Djokovic

Rafa Nadal y Paula Badosa son los nombres clave de la delegación española para el torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells y que hasta el último momento mantiene la incógnita de si Novak Djokovic jugará o no.

Tras no disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus y después de un gran escándalo deportivo y político, Djokovic dejó entrever en febrero que no podría jugar los Masters de Indian Wells y Miami en marzo porque no podía entrar en Estados Unidos.

Sin embargo, la organización de Indian Wells señaló este martes, a solo dos días de que empiece la primera ronda del cuadro masculino, que el nombre del tenista serbio formaría parte del sorteo celebrado hoy a la espera de si puede o no entrar al país.

«Djokovic está en la lista de inscritos previos en el torneo, y por eso estará en el sorteo de este martes. Estamos en conversaciones con su equipo; sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento a través del visto bueno del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para acceder al país», informó el torneo en un comunicado. «Daremos nuevas informaciones en cuanto sepamos más», agregó.

Al margen de todo el ruido que rodea a Djokovic en los últimos meses, Indian Wells llevará una vez más el tenis del máximo nivel hasta el desierto californiano.

El cuadro de mujeres con ránking empieza el miércoles 9 de marzo y el de los hombres lo hará un día más tarde, mientras que las finales de ambos se disputarán el domingo 20.

La atención en el cuadro masculino estará puesta en Rafa Nadal, sensacional en el arranque de la temporada con sus triunfos en el Abierto de Australia y el Abierto Mexicano (Acapulco).

Vía: EFE