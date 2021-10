Netflix ordena un spinoff de That ’70s Show ubicado en la década de los 90

Foto: Cortesía

That ’90s Show es el nombre del nuevo spinoff de la aclamada serie de comedia That ’70s Show, el cual será producido por Netflix y que tendrá el regreso de Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith como protagonistas y productores ejecutivos.

La primera temporada tendrá diez episodios y girará en torno a Leia Forman, la hija de Eric y Donna. Durante el verano de 1995, Leia está visitando a sus abuelos en Wisconsin donde se une a una nueva generación de niños de Point Place bajo la atenta mirada de su abuela Kitty y la severa mirada de su abuelo Red. Probando que el sexo, las drogas y el rock ‘n roll nunca mueren, solo se cambian de ropa.

Gregg Mettler, productor de la serie insignia y que en años recientes tuvo créditos en series como The Muppets y Call Me Kat, es el creador, productor ejecutivo y showrunner de este proyecto basado en la serie de FOX creada por Bonnie y Terry Turner, quienes volverán como productores ejecutivos, creadores y guionistas, roles que compartirán con su hija Lindsey Turner.

Hasta el momento se desconoce si algún otro de los actores de That ’70s Show aparezca en esta secuela, aunque se esperaría un cameo o una pequeña participación de Topher Grace y/o Laura Prepon, quienes interpretaron a Eric y Donna, los padres de la nueva protagonista juvenil.

Cabe recordar que este no es el primer programa derivado de That ’70s Show, con el éxito de la serie, en 2002 se presentó That ’80s Show que seguía la vida de Corey Howard y sus amigos que vivían en San Diego, California. Aunque la serie nunca hizo clara referencia a la original, su única conexión existía que ambos protagonistas eran primos hermanos. Desde su estreno fue un rotundo fracaso llegando a emitirse solo 13 episodios. Mientras que la serie de Eric Forman logró 200 episodios con 8 temporadas y terminó de emitirse en 2006.

Vía Spoiler Time