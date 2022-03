Nueve de cada 10 madres solteras en Venezuela viven en pobreza, según estudio

En Venezuela, nueve de cada diez hogares encabezados por una madre soltera están en la pobreza, según un estudio de la firma ANOVA. Para subsistir, se ven obligadas a tener múltiples oficios; sin dejar atrás sus obligaciones como madres.

Desde hace un par de años, Yusmary Gómez quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos; pero la promesa no se cumplió.

“Te voy a ser sincera, a mí me ha tocado que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme y les digo (a mis hijos) que no tengo hambre”, cuenta Gómez, de 36 años.

Antes de que el padre de sus niños emigrara, Gómez era ama de casa, pero ahora, se gana la vida vendiendo golosinas cerca de su casa, en una barriada del oeste de Caracas. Ella es parte del 70% de las mujeres del país, que según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), no tiene empleo formal.

“Me siento orgullosa de mí misma, porque, a pesar de todo, comiendo precariamente, porque a veces no comemos proteínas como es, no nos acostamos sin comer”, relata.