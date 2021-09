Nuevos precios brillan por su ausencia en el Centro de Maracay

Aunque el Banco Central de Venezuela (BCV) estipuló que partir del 1° de septiembre los precios de los productos y servicios deberán estar reflejados en la nueva escala monetaria (bolívar digital) y también en su anterior expresión, en la mayoría comercios ubicados en el centro de Maracay, no cumplieron con la misma.

Desde establecimientos de ventas de víveres hasta las tiendas de ropa y licorerías seguían manifestando los costos de sus artículos en bolívares soberanos y en mayor escala en dólares, una de las divisas que más se utiliza en el país para las diferentes transacciones comerciales.

Al consultar a los comerciantes sobre el por qué no habían colocado la nueva expresión de precios, algunos, aunque no prefirieron no identificarse, aseguraron que, a pesar de estar en conocimiento de la medida, esta los tomo por sorpresa e incluso algunos manifestaron tener problemas para la impresión de la tarjetica debido a una falla de servicio eléctrica que se presentó desde tempranas horas de la mañana de este miércoles.

Asimismo, otros vendedores manifestaron su preocupación por lo confuso que resultara tener los precios en bolívar, ponen por ejemplo que si algo cuesta Bs. 2.000.000 tendrían que colocar 2 bolívares y si también venden algún producto en 2 dólares, los clientes se pueden confundir.

Acotaron que durante la tarde de este miércoles y en lo que queda de semana se podrán al día con esta medida.