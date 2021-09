Osman Aray cuenta las razones de su salida del país

El presentador venezolano Osman Aray arribó desde el mes de abril a su tierra natal Venezuela, aunque en su llegada no se esperó ver a su padre en un mal momento, esto no impidió que hiciera hasta lo imposible por mejorar la situación e ir en busca de nuevas propuestas laborales.

Durante su estadía en el país se dio a conocer que Osman habría estado en conversaciones con los directivos del canal de la G dorada, en el que estaría preparando un nuevo programa.

Se trata de un espacio de entretenimiento el cual sería conducido por él mismo, y que ya se encontraba bastante adelantado, sin embargo de un día para otro este decidió retornar a su ciudad de residencia, Miami, por asuntos migratorios.

Conversamos con Osman para dar con las razones de su salida sin concretar este proyecto, por lo que nos respondió que es cierto, pero que el contrato lo ataba de cierta forma a Venezuela, y en su caso debe estar en constante viaje entre los Estados Unidos y tierras criollas.

«Tengo que volver a Estados Unidos porque soy residente americano, no puedo pasar tanto tiempo aquí, estuve a punto de entrar a Globovisión, canal en el cual me gustaría participar, tenemos un proyecto, solamente que el contrato me amarraba un poco a Venezuela y tengo que buscar la manera de aclarar un poco eso», expresó.

Asimismo, reveló sus ansias de volver al medio del espectáculo como animador, pues desde que se encuentra radicado en Miami también ha estado trabajando con artistas pero detrás de los reflectores, contó además que deja a su papá en mejor estado y en proceso de sus terapias, para así volver a visitarlo en su cumpleaños.