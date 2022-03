Pablo Milanés: La libertad llegará, y no va a ser con tiros, sino con flores

Con 79 años recién cumplidos, en plena gira por España y con varios proyectos en proceso, el trovero cubano Pablo Milanés confía en que la libertad, a la que tanto ha cantado, llegará; y no lo hará con tiros, sino con flores.

El cantautor, guitarrista y compositor iluminará sus conciertos con sus ‘Días de luz’, con nuevas composiciones y el repertorio que le ha acercado al público durante más de seis décadas.

Pregunta: ¿Por qué escogió ‘Días de luz’ para su gira?

Respuesta: Fue cuando empezó la pandemia y hasta ahora llevo dos años pensando que vamos a disfrutar de esos días de luz que nos dejarán como resumen todo esto. No pensaba que me iban a hacer quedar mal las transnacionales, los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera; y que no iban a contar con el ser humano en absoluto. Pero bueno, no acaban de terminar. Y aquí estamos esperando y esperando, y todavía cantando ‘Días de luz’.

P.- Canciones como ‘Yo pisaré las calles nuevamente’ o ‘Yolanda’ son himnos para varias generaciones. ¿Qué siente cuando las canta ante el público?

R.- Eso decía el escritor (Manuel Vázquez) Montalbán cuando hizo una crónica para el periódico «El País». Y que a un artista -pintor, poeta, escritor- le bastaba una sola obra para que le recordaran. Esa crónica me llenó de orgullo porque es cierto que una sola obra te enaltece para toda la vida.

Lo que siento ya es el summum del placer y de ver el resultado que tiene tu obra, que en realidad los sentimientos que tú estás expresando o lanzando al público son acogidos con el mismo fervor con el que tú se los das. Es cierto que se produce un duende entre el público y tú cuando hay comunicación emocional. Y eso es hermosísimo; eso no tiene precio.

P.- Regresa de una gira por Estados Unidos, ¿cómo ha sido?

R.- Fue muy linda. Estuve en Nueva York, Washington, Los Ángeles, San Francisco, Miami… Y en todas partes fue fabulosa. Había público de ambos lados, latino y americano, y por todos fue recibida de forma extraordinaria. Fue muy rápida y agotadora, en esta ocasión, fue nada más que cuidarme y trabajar.

P.- ¿Y cómo le acoge el público español?

R.- Uy… ¡extraordinario! Creo que España y México son mis casas, donde puedo estar además de Cuba. Fue en estos lugares donde empecé a cantar para el extranjero y no ha variado nada. Yo me puedo poner en cualquier rincón de España y México y me conocen, conocen mi obra, me respetan, me siento bien, nos comunicamos… ¿Qué más?

P.- ‘Días de luz’ pone en escena un formato musical íntimo, ¿cómo se consigue?

R.- Esta vez escogí a dos amigos míos. Cari Varona, una mujer muy joven que toca fabulosamente el chelo, y Miguelito, Miguel Núñez, que está trabajando hace muchos años conmigo en el piano y es un maestro de ese instrumento. Yo en algunas ocasiones acompaño también con la guitarra. Pero es un trío que en ocasiones recuerda a un concierto de cámara, aunque sea más pequeño. Es hermoso; yo creo que el público no debería perdérselo. Ves un Pablo distinto, una orquesta distinta e inclusive son canciones distintas, porque para este formato he escogido otro tipo de canción.

P.- En una de sus canciones dice que cuando la libertad crece por encima de los árboles, sabemos que no va a sobrevivir. ¿Podremos llegar a verla siempre viva?

R.- Tú lo verás, pero yo no. Tú lo verás porque indudablemente se va a imponer el deseo del pueblo. Creo que quedan muchísimos años para superar lo que está pasando hoy en día. Todavía vemos hoy dictaduras, lo que está haciendo Putin, lo que están haciendo los demás, los que se están aprovechando de las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania… En fin, y vemos a las dictaduras campeando por todas partes. Falta mucho, pero la libertad llegará, y no va a ser con tiros, ni bombas ni metralla, creo que va a ser con flores e imponiéndose la libertad de los pueblos alrededor del mundo.

P.- Si no me equivoco, está preparando un nuevo proyecto.

R.- Yo siempre estoy preparando, yo creo que el día que no tenga un proyecto me muero. Ya terminé el disco en inglés, ya terminé el disco de salsa, y ahora estoy en otros proyectos: hacer el disco solo a guitarra y luego hacer un proyecto de tango. Aunque también me gusta el tradicional, me encantan los tangos modernos y las orquestaciones modernas. Y creo que podría hacerlo, porque llevo escuchándolo desde niño.

P.- Y dentro de esos planes que no cesan, ¿le queda algún sueño musical por cumplir?

R.- ¡Cómo no! Esos que te digo son sueños, porque no los he realizado. Pero pienso que antes de irme los voy a hacer.

Vía: EFE