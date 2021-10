Padres deben entrenar a sus hijos para el retorno a clases

Ante el inminente retorno a las clases presenciales en el país, crece la preocupación de los padres y representantes respecto a las medidas que pueden tomar para que los estudiantes se mantengan a salvo de un posible contagio por Covid-19, que pueda resultar grave para ellos y para todos los que los rodean.

Es que más allá de las condiciones que deben tener los planteles educativos, como son suministro permanente de agua potable para que todos los que en ellos hagan vida cumplan con el lavado de mano, jornadas de desinfección constantes, tanto a las personas como a las diversas áreas, y una buena organización para que se cumpla el distanciamiento social, desde el hogar se tiene la responsabilidad de participar en forma activa en la prevención.

La Dra. Delian Feo, neumóloga pediatra y vocera de la organización Médicos Unidos, capitulo Aragua, detalló que una de las principales responsabilidades de los padres es entrenar a los hijos para que utilice correctamente la mascarilla, es decir, que sepan cómo quitársela y ponérsela, y enseñarles a mantenerla puesta durante el mayor tiempo posible.

Acota que también es importante que a la par del tapabocas todos los alumnos deben utilizar careta y que no hagan uso de los bebederos del colegio, si es que los hay, sino que cada niño lleve su botella de aguas y que no la comparta con ningún otro, así como tampoco deben compartir otros utensilios.

“Los niños deben llevar un pañito para que cuando se lave las manos o use las soluciones antisépticas, este pañito no lo debe prestar y deber llevar uno limpio cada día”, precisó.

En cuanto a las condiciones y distanciamiento en las aulas, Feo señaló que las organizaciones mundiales y nacionales recomiendan que deben haber un metro de distancia entre pupitre y pupitre; así como también que la jornada de clase debería a reducirse la mitad del aforo del estudiantado, es decir planifica el horario de manera que se distribuya la actividad por horas y que el estudiantado en general disfrute de la misma calidad de educación repartiéndose por horas y dividiendo el grupo del salón, claro está que todo dependerá de las dimensiones del aula y del grupo de estudiantes por aula.

La neumóloga manifiesta que, aunque no está en contra del retorno a las aulas, en el país no están dadas las condiciones para ello, pues desde el Estado no se han tomado las medidas para ello.