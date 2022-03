Piden financiamiento para la producción nacional de medicamentos

Foto: Cortesía

El presidente de la cámara de la industria farmacéutica (Cifar), Tito López, manifestó la escasez de financiamiento para la producción nacional de medicamentos.

«El medicamento nacional paga IVA, aunque dicen que no (…) Yo pago IVA por estuche, por el prospecto, por el aluminio, por el plástico, por las tapas, frascos, etc, pero no es transferible al consumidor, pero sí lo pago», explicó.

López pide a las autoridades hacer cumplir las disposiciones regulatorias que rigen al sector.

«No puede ser que sea droguería/farmacia y a la vez importadora, más las exoneraciones del IVA y de los impuestos evidentemente que contra eso no podemos competir», sentenció.