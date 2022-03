¿Por qué los aviones no vuelan en línea recta?

Miles de aviones sobrevuelan los cielos de todo el mundo cada día, a cada momento, y lo que no muchas personas saben es que los aviones no siguen una línea recta en su trayectoria. ¿Sabías que los aviones no vuelan en línea recta? Sigue leyendo y te damos la explicación a esta observación tan curiosa sobre el medio de transporte más famoso del mundo.

Normalmente vemos las distancias y lugares en un mapa y parece que es tan sencillo como eso, que los tamaños son así, y no nos damos cuenta de cuestiones como que Australia es casi tan grande como todo el continente europeo. Un mapa plano para mostrar un planeta redondo… es cuestión de física que los aviones no puedan volar en línea recta.

El motivo por el que los aviones no vuelan en línea recta

La principal explicación al hecho de que los aviones no puedan volar en línea recta está en esa cuestión física de que la Tierra es redonda y, por lo tanto, para ir de un punto a otro realmente no se haga a través de una simple línea recta. Cuando ves un avión comercial parece que vuela en línea recta, pero si lo ves desde arriba se observa lo que llaman ‘El gran círculo’ y se aprecia mejor que no es realmente una línea recta.

Las llamadas carreteras del aire son otro de los motivos por los que no se puede volar en línea recta, esas carreteras aéreas que los pilotos conocen a la perfección y que cuentan con la norma de que debe haber al menos 5 km de distancia entre aeronaves al acercarse unas a otras. Puede parecer muchísima distancia, pero seguro que en alguna ocasión has ido volando y te has cruzado con otro avión que parecía cercano… aunque había ese mínimo de 5 km de distancia entre ambos.

