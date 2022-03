Productores de camarón buscan ampliar el mercado hacia Latinoamérica y Asia

El presidente de la Asociación de Productores de Camarones (Asoproco), Fernando Villamizar, informó que tienen proyectado sobrepasar las 50 mil toneladas de producción este año.

También señaló que trabajan en ampliar el mercado exportador hacia países de Latinoámerica; entre ellos, México, Perú, Chile y Colombia; así como mejorar los sistemas de producción.

El año pasado el 88% de las exportaciones fueron al mercado Europeo, pero con los problemas en Ucrania, prevén que la economía de ese continente se verá afectada; así como el tránsito marítimo y los sistemas de refrigeración.

Asoproco también trabaja en impulsar el mercado hacia Corea del Sur, Japón y Malasia.

Recordó que EEUU era el único país que compraba camarones venezolanos, pero fueron ampliando las opciones hasta llegar a Europa.

«Venezuela no tiene la cultura del consumo del camarón, nosotros respetamos la pesca artesanal y cubrimos nichos de mercado que no sea el de ellos, no queremos competir con esa pesca, porque afectaríamos al productor artesanal», aclaró Villamizar.

En cuanto a empleos directos e indirectos que genera el sector, indicó que actualmente contabilizan alrededor de 300 mil personas; entre ellos, técnicos con estudios especializados en agua y salud animal.

«Necesitamos formar personal y se hizo alianzas con universidades para que los cursos que dictamos tuvieran un valor curricular académico, también becamos estudiantes en biología, agronomía, química, entre otras carreras», destacó en entrevista para Unión Radio.

Con información de Banca y Negocios