Prohibieron a Kanye West tocar en los Grammy por su comportamiento en redes sociales

La comisión que organiza los premios Grammy tomó una drástica decisión. Debido al comportamiento errático que mantiene en sus redes sociales, le prohibieron a Kanye West presentarse con su show en la gala que se realizará el próximo 3 de abril en Las Vegas.

La noticia fue confirmada por su representante a la revista People y al sitio Variety, horas después de que se publicara la información en The Blast. Según cuentan en el sitio, el equipo del músico recibió un llamado telefónico el día viernes anunciándoles que “lamentablemente” lo habían retirado de la lista de artistas que iba a participar de la ceremonia debido a su “comportamiento preocupante en Internet”.

“Nuestras fuentes dicen que el equipo de Kanye no está sorprendido por la decisión”, aseguran desde Blast. “Esto está confirmado”, se limitó a decir el manager, sin ampliar sus declaraciones. Si bien West no estaba en la lista de artistas que se habían anunciado hace unos días, es probable que su participación estuviese entre las que aún falta revelar ya que este año cuenta con cinco nominaciones.

Son muchas las razones por las que West ha causado polémica en este último tiempo. La última y la causante de esta decisión, tiene que ver con los mensajes que publicó en redes sociales el miércoles en contra de Trevor Noah, quien conducirá la 64.ª edición de los Premios Grammy. Ese día, el cantante aparentemente fue bloqueado de su cuenta de Instagram durante 24 horas por incitación al odio, acoso y hostigamiento después de que escribiera un insulto racial en el perfil de Noah.

En los últimos años, las apariciones públicas de West rara vez han estado exentas de polémica, a menudo negativas, y esa podría ser otra de las grandes razones por las cuales le prohibieron presentarse en los Grammy.

Su guerra contra Kim Kardashian, la madre de sus hijos

El divorcio entre Kardashian y West no está siendo nada amigable, y en el medio de la disputa se encuentran los cuatro hijos que tienen en común: North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4, y Psalm, de 2. A través de las redes sociales, el rapero le pasa factura a su ex, se queja de que no lo dejan ver a sus hijos y se burla del actual novio de la empresaria, Pete Davidson.

Hace unas semanas el cantante compartió en su cuenta de Instagram una captura de la cuenta de TikTok de su hija North. “Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad”, escribió junto a la imagen.

La respuesta, claro, no tardó en llegar. También en su cuenta de Instagram, Kardashian le dedicó una historia al mensaje de su expareja. “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North podría crear”, comenzó expresando. “Como la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible por proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad”, agregó

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, sumó la mediática.

Ante la necesidad de Davidson de defender a su novia, durante conversaciones en privado con West, el rapero comenzó a utilizar al actor como target de sus declaraciones ofensivas. “Estás creando un ambiente peligroso y aterrador y alguien lastimará a Pete y todo esto será tu culpa”, escribió la millonaria en un mensaje de texto que le mandó a su ex, en alusión a los violentos mensajes que West venía dedicándole al actor, y que él decidió compartir de forma pública.

Con información de El Nacional