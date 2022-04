Qué le pasa a tu cuerpo si no tiene relaciones sexuales, según expertos

Los expertos coinciden en que no hay un cifra exacta para determinar qué tanto sexo está bien en una relación o cuántas relaciones sexuales debe tener una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, el no tener ningún tipo de actividad sexual por largo tiempo sí tiene algunas consecuencias no tan positivas para el cuerpo.

Algunos estudios han demostrado que las personas adultas que no tienen sexo durante largos periodos pueden desarrollar problemas de autoestima, estrés, ansiedad y hasta dificultades para dormir.

Cabe aclarar que la actividad sexual no se reduce únicamente a la penetración.

“La masturbación, el uso de juguetes, material con contenido erótico, ejercicios para el fortalecimiento del suelo pélvico, entre otros, también pueden ayudar a conservar en parte muchos de los beneficios” del sexo, explicó a este medio la psicóloga clínica y sexóloga Paola Beltrán.

Una vez se entiende que la sexualidad va más allá del coito, estos son algunos de los efectos de la falta de sexo en el cuerpo.

Disminución de las defensas del sistema inmunitario: quienes tienen relaciones sexuales con más frecuencia suelen tener niveles más elevados de anticuerpos contra gérmenes y bacterias.

Vía: Agencias