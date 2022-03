Revelan los 100 Mejores Prospectos 2022 

Finalmente estamos listos para develar la lista de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline. Y luego de una temporada completa de ligas menores en el 2021, hay muchos cambios en este ranking comparado con el del año pasado.

Con graduaciones, actuaciones y la llegada de talento nuevo vía el draft o las firmas internacionales, había mucho que considerar al construir el Top 100 de este año. Por primera vez en mucho tiempo, la lista no está encabezada por el fenómeno dominicano de los Rays, Wander Franco. Y por primera vez en la historia, los ocho primeros jugadores son de la misma liga.

Franco fue nuestro prospecto Nro. 1 en cuatro listados seguidos — desde el publicado a mitad de campaña en el 2019 hasta el de la pretemporada en el 2021—antes de graduarse durante la campaña pasada. Le entrega el testigo a otro shorstop, Bobby Witt Jr. de los Reales, quien lidera un Top 10 conformado por ocho jugadores de novenas de la Liga Americana, incluyendo a un par de Orioles y Tigres. Sin embargo, la Liga Nacional no se queda atrás después, con la L.A. terminando con una leve ventaja de 51-49.

Todos los jugadores del ranking deben ser elegibles al Novato del Año. Para tener estatus de novato, un jugador no debe haber tomado más de 130 turnos o lanzado más de 50 innings en las Grandes Ligas, o acumulado más de 45 días en el roster activo de un club(s) de Grandes Ligas, excluyendo el tiempo en la lista de lesionados o en el servicio militar (sin contar tiempo en septiembre del 2019 o en campañas anteriores). Los rankings continúan siguiendo los lineamientos estipulados en el Acuerdo Laboral Colectivo en términos de quien entra bajo las reglas del fondo para firmas internacionales. Los jugadores que tienen al menos 25 años y han jugado en ligas consideradas profesionales (Japón, Corea, Taiwán, Cuba) no son elegibles.

El Top 100 está armado por Jim Callis, Sam Dykstra y Will Boor con el aporte de fuentes de la industria, incluyendo scouts y directivos de equipo. Está basado en análisis del techo, herramientas y potencial impacto en las Grandes Ligas de cada jugador.

El Top 10

1. Bobby Witt Jr., SS, Realels

2. Adley Rutschman, C, Orioles

3. Julio Rodríguez, OF, Marineros

4. Spencer Torkelson, 1B/3B, Tigres

5. Riley Greene, OF, Tigres

6. Grayson Rodríguez, LD, Orioles

7. Gabriel Moreno, C, Azulejos

8. Anthony Volpe, SS, Yankees

9. CJ Abrams, SS, Padres

10. Francisco Álvarez, C, Mets

Los nuevos rostros

Los jugadores en la lista de este año seleccionados en el draft del 2021 o firmados durante el ciclo de firmas internacionales que comenzó en enero del 2021 no están incluidos porque no eran oficialmente prospectos profesionales cuando hicimos nuestra lista antes de la temporada hace un año. Hay un montón de nuevos nombres en esta ocasión, 40 en total, tras un año completo de información y datos luego de la temporada perdida del 2020.

Las nuevas caras comienzan muy cerca de la cima. Tres de nuestros primeros 11 no estuvieron en el Top 100 previo a la campaña anterior, un grupo liderado por el receptor venezolano de los Azulejos, Gabriel Moreno. Moreno fue añadido durante el año y nuestro ranking de mitad de campaña ocupó el puesto 34, pero ahora ascendió al 7mo lugar. El shortstop de los Yankees, Anthony Volpe, escaló al Nro. 8 y el torpedero dominicano de los Marineros, Noelvi Marte, aparece en el lugar 11. Son tres de los 10 nombres nuevos en nuestro Top 50 general.

Los de mayor ascenso

Moreno, Volpe y los demás no son los únicos que han dado grandes saltos. Hay una gran variedad de jugadores que estuvieron en la lista de pretemporada en el 2021 que han subido de rangos tras excelentes campañas. Nadie vio un mayor ascenso como el derecho de los Rays, Shane Baz, quien era el No. 90 en la lista del año pasado y ahora está en el No. 12, un salto de 78 lugares. Es uno de seis prospectos en subir 50 o más puestos: El antesalista de los Mets, Brett Baty (+67); el jardinero de los D-backs, Alek Thomas (+63); el diestro de los Marineros, George Kirby (+60); el derecho de los Nacionales, Cade Cavalli (+60); y el zurdo de los Angelinos, Reid Detmers (+53).

El receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, subió a los mejores 10, llegando del No. 48 en el 2021, mientras que el guardabosque de los Cachorros, Brennan Davis (del No. 61 al No. 15) y el derecho de los Rojos, Hunter Greene (del No. 71 al No. 22), llegaron a los mejores 25.

Las caídas más rápidas

De los prospectos que estuvieron entre los Mejores 100 hace un año que todavía estaban considerados prospectos, 23 salieron de la lista. Ese grupo está encabezado por par de guardabosques: el dominicano Cristian Pache y Drew Waters, que eran No. 12 y No. 35 antes de la temporada del 2021. Nolan Jones de los Guardianes (No. 36), Forrest Whitley de los Astros (No. 41) y el colombiano Jeter Downs de los Medias Rojas (No. 49) fueron otros prospectos que estuvieron en los mejores 50, pero ahora no están en la lista de los Mejores 100 este año.

Hubo algunos prospectos que lograron mantenerse entre los Mejores 100, pero que cayeron precipitosamente, liderados por el zurdo de los Padres, MacKenzie Gore, quien pasó del No. 6 (el mejor prospecto de pitcheo) al No. 86. El diestro de los Marineros, Emerson Hancock, también descendió más de 50 puestos, pasando del No. 31 al No. 82.82.

Los graduados

Con una campaña completa del 2021,una mayor cantidad de prospectos se graduó de las listas al establecerse como jugadores de las Mayores. El grupo de 31 fue liderado por el quisqueyano Wander Franco — calificado como el No. 1 en todo el béisbol por un buen tiempo — quien terminó de tercero en las votaciones por el Novato del Año de la Liga Americana, e incluyó a su compañero de los Rays, el cubano Randy Arozarena, quien fue el No. 34 hace un año y eventualmente fue reconocido como el Novato del Año en la Americana. El guardabosque de los Marineros, Jarred Kelenic, el antesalista de los Piratas, Ke’Bryan Hayes, y el derecho de los Rays, Nate Pearson, estuvieron entre los mejores 10 prospectos que perdieron su etiqueta de novato en el 2021. Otros graduados que recibieron votos para Nova del Año fueron el jardinero de los Cardenales, Dylan Carlson (No. 13), el derecho de los Bravos, Ian Anderson (No. 18), el inicialista de los Orioles, Ryan Mountcastle (No. 77), el derecho de los Rays, Shane McClanahan (No. 84), y el receptor de los Rojos, Tyler Stepheson (No. 95).

Análisis de posiciones

Una vez más, la lista integrada por principalmente bateadores continúa este año, con 71 jugadores de posición. El total de 29 lanzadores (21 derechos, ocho zurdos) es un descenso de 10 a diferencia de hace un año y una gran caída de 47 lanzadores en los Mejores 100 en el 2019 y 2020.

Los 29 brazos todavía son la mayor cantidad en comparación a cualquier posición. Hay 24 torpederos, el segundo mayor total, seguido por los 20 prospectos calificados como jardineros como su principal posición. Hay 12 receptores, la mayor cantidad de todos los tiempos, seis intermedistas, seis antesalistas y tres inicialistas.

Los que llegaron por el Draft

Siempre agregamos a la lista a recién elegidos en el draft durante nuestra reconfiguración de media temporada y luego presentamos una nueva lista, teniendo en cuenta los posibles debuts como profesionales. Es una pequeña muestra, pero es mejor que en el 2020, cuando no hubo nada para evaluar. Observando esos debuts más cómo los prospectos fueron vistos de cara al Draft, del grupo del 2021 agregamos a 11 miembros a la lista de los Mejores 100.

Cada uno fue elegido en la primera ronda, encabezado por el campocorto de los Medias Rojas, Marcelo Mayer, quien fue el No. 1 en nuestra lista de los Mejores 250 del Draft, y fue elegido de No. 4 en general. Lo calificamos como el prospecto No. 14, seguido muy cerca por el derecho de los Rangers, Jack Leiter, la selección No. 2 en general. El torpedero de los D-backs, Jordan Lawlar (selección No. 6), el receptor de los Piratas, Henry Davis (selección No. 1), y el campocorto de los Marlins, Khalil Watson (selección No. 16), son los otros en los mejores 25 que fueron elegidos en el Draft del 2021. En general, hay 74 elegidos en el Draft entre los Mejores 100.

Sabor internacional

Eso significa que en la lista hay 26 extranjeros (vale recordar que los jugadores de Puerto Rico y Canadá, frecuentemente incluidos aparte en competencias internacionales, son elegidos en el Draft amateur). Como suele ser el caso, la República Dominicana tiene la mayor cantidad de representantes en la lista, con 17. Venezuela tiene a siete en los Mejores 100 y Cuba dos.

Vía: Agencias