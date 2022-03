Ryan Reynolds: «El humor es un mecanismo de autodefensa para salir adelante»

Después de «Free guy» (2021), el canadiense Ryan Reynolds vuelve a formar equipo con el director Shawn Levy en «The Adam Project», una película de aventuras y ciencia ficción que homenajea al Spielberg de los 80 y en la que el actor de «Deadpool» hace gala de su mejor arma, el humor.

Hijo de comerciantes, Reynolds es el menor de cuatro hermanos y asegura que descubrió el poder del humor desde muy joven. «Mis hermanos mayores son bastante imponentes, estaba claro que nunca iba a poder arreglármelas con mis músculos, necesitaba mi ingenio».

«The Adam Project» narra la historia de Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que se aventura en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldana), la mujer que ama, perdida en el espacio-tiempo en circunstancias misteriosas.

Pero su nave se estropea y aterriza en el año 2022, en su propia casa, donde se encuentra consigo mismo cuando tenía 12 años.

«Lo me atrajo del proyecto fue ese aire que tenía de las películas de Spielberg de los 80, como ‘ET’, ‘Indiana Jones’, ‘Back to the Future ‘… todas esas películas significaron mucho para mí de niño», ha señalado Reynolds.

«Y creo que el motivo por el que funcionaran tan bien es que no distinguían entre público infantil o adulto, recuerdo verlas con mi padre y ambos salíamos igualmente alucinados».