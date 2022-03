Sacerdote venezolano en Ucrania salva a personas que huyen del bombardeo ruso

Un sacerdote católico venezolano, identificado como José Jesús Pacheco, es descrito por Davis Rodríguez, un dominicano con residencia permanente en Ucrania, como un ángel, pues le ha brindado comida y un lugar para descansar luego de un tortuoso recorrido de varios días de camino en vehículos y trenes con destino a Alemania, reseñó Listín Diario el lunes 7 de marzo.

“Gracias a Dios encontré a un venezolano que me ha dado apoyo, acogida, y que me ha dado todo lo que yo he necesitado en esta época de tribulación, no solo a mí, también a los que me acompañan”, expresó Rodríguez al diario dominicano.

El dominicano contó que Pacheco le dio acogida en un refugio dentro de una iglesia católica en Leópolis, una ciudad en el oeste de Ucrania que se ha convertido en un refugio para un sinnúmero de personas que huyen de los bombardeos rusos.

El dominicano contó que ha vivido una pesadilla desde el inicio de la invasión rusa. Permaneció encerrado en el sótano de su casa en la ciudad de Bila Tserkva, resguardado de los bombardeos, y su salida por el oeste de Ucrania ha sido también muy difícil. Sin embargo, afirmó que encontrar el apoyo del venezolano ha sido un alivio en medio de la guerra.

“Dios envía ángeles para proteger a sus hijos. Venezuela y Dominicana, hermanos en cualquier parte del mundo”, subrayó el dominicano, que tiene cuatro años viviendo en Ucrania, junto a una fotografía en su cuenta de Twitter.

Con información de Listín Diario