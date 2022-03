Salvador Pérez espera jugar con Zulia y convocar a otros grandeligas

Salvador Pérez planea jugar con las Águilas en las postrimerías de la ronda regular de la temporada 2022-2023, formar equipo con otros grandeligas del Zulia y disputar el playoff de la LVBP, de acuerdo con declaraciones al programa Beisbol Esta Noche de ESPN.

“Súper contento por el cambio, de verdad que sí. Y con el favor de Dios, este año estaré jugando en Venezuela. Lo digo yo, El Niño”, soltó el estelar receptor de los Reales. “Tengo que hablar con Dayton. Todavía no es nada seguro, pero voy a ver cómo me le meto a Dayton Moore, que es nuestro presidente, para sacar el permiso y jugar en Venezuela”.

Pérez, de 31 años de edad, fue enviado por la gerencia de los Tiburones de La Guaira al club marabino, en un sonado canje múltiple el pasado 9 de marzo.

“Nunca he jugado un playoff en Venezuela, como todos lo saben. He llegado hasta diciembre. Este año quiero jugar un poquito más tarde, para ver si sigo en enero. Así me mantengo listo para el Clásico Mundial (que se disputará en marzo de 2023). Mi esposa (María Gabriela) es maracucha, mis hijos (Salvador Jr., Johan y Paulina) mitad y mitad… Mi mamá (Gylda Díaz) pueda ir para allá. Somos valencianos, pero que ella pueda ir a Maracaibo a verme jugar en Venezuela, sería bonito. La tierra del sol amada. Esperemos a ver qué pasa”.

Pérez no actúa en el país desde la campaña 2013-2014, justo después de ganar el premio Novato del Año en la zafra 2012-2013 y sumar su primer año como figura en las Grandes Ligas.

“La gente de La Guaira, los fanáticos están molestos: ‘qué nunca jugaste aquí y ahora sí’. Mucha gente no sabe por qué decidí no volver con La Guaira. En algún momento lo diré. Pero la fanaticada de las Águilas está muy contenta, esperando que actúe este año. He hablado con varios peloteros que me han dicho que, si juego, ellos también. Como (Freddy) Galvis, (Rougned) Odor, Carlos González, (José) Pirela. Pienso que podemos armar un buen equipo, competir y darle esa felicidad a la gente en Venezuela… Vamos pa’ encima”.