Salvador Pérez sacó el 47 y recuperó el liderato de las Mayores

Salvador Pérez dejó atrás una “sequía” de seis encuentros sin sacar la bola y el martes despachó el jonrón 47, para recuperar el liderato de las Mayores, en el triunfo de los Reales de Kansas City 6-4 contra los Indios de Cleveland.

La conexión rompió el empate que sostenía con el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (46) en la cima del departamento, en tanto que se colocó a un cuadrangular de igualar al cubano Jorge Soler (48 en 2019), dueño del récord de los Reales para una temporada.

“Hablé con Soler el otro día”, dijo Pérez durante la rueda de prensa después del desafío, según la agencia AP. “Es uno de mis mejores amigos y me dijo: ‘Hazlo’ (con relación a romper su marca)”.

El valenciano, de 31 años de edad, se emparejó con Andrés Galarraga (47 en 1996) por la segunda mayor cantidad de vuelacercas en una campaña para venezolanos, a dos del registro impuesto por Eugenio Suárez (49 en 2019).

Pérez reveló que poco después de caer el out 27, llamó a su madre para compartir sus sensaciones sobre lo que está logrando.

“Tengo escalofríos en mi cuerpo”, comentó Pérez, de acuerdo con MLB.com. “(Mi mamá) me dijo que estaba llorando. Lo que más le agrada es cuando pego jonrones, no le gusta cuando me poncho. Si hago un swing a un lanzamiento en la tierra, dice: ‘¿Por qué lo hiciste? ¿No viste eso?’. Estaba emocionado. Fue un momento emocionante”.

Vía: Agencias