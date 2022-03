Sandra Bullock se retira de la actuación

Sandra Bullock se retira momentáneamente de la actuación, y la noticia sorprendió por completo al mundo del espectáculo. Mientras promocionaba su última película, The Lost City, la actriz reveló que tomó la decisión de no trabajar durante un tiempo indeterminado, y explicó los motivos detrás de esto.

«Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz», le contó Bullock a Entertainment Tonight. «Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia», dijo sobre la razón por la que no volverá, en el corto plazo, a un set de grabación.

«No sabemos cuan largo o cuan corto será ese periodo, pero allí es a donde me van a encontrar por un tiempo», añadió feliz de poder quedarse en casa con sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente.