Se emborrachó y pidió un Uber hasta Ucrania porque quería “ayudar”

Todos hemos pasado por eso: tomamos demasiados y decidimos reservar una carro Uber en lugar de tomar el tren o el autobús nocturno más asequible. El recibo en su bandeja de entrada puede ser un poco impactante a la mañana siguiente, sobre todo para su cuenta bancaria.

Pero no fue una sorpresa tan grande como la que tuvo Leoni Fildes cuando se despertó y su banco la llamó, después de que Uber intentara cobrar un pago de 4.578 libras nueve veces.

La mujer de 34 años había estado celebrando el cumpleaños de su amiga el sábado 5 de marzo cuando comenzaron a hablar sobre la guerra de Ucrania.

Leoni, madre de dos hijos, contó que había bebido “algunas ginebras dobles rosadas” y había tomado varios “tragos de Sambuca” cuando decidió pedir un taxi al país en guerra para tratar de “ayudar”.

Leoni, de Worsley en Greater Manchester, comentó “tengo 34 años, debería saber controlarme. Al día siguiente no recordaba haberlo hecho. Yo estaba como ‘oh, Dios mío’. Me desperté con mi banco llamándome, pensando que mi tarjeta había sido [usada de manera fraudulenta]”.

Uber intentó sacar el pago nueve veces de mi cuenta. Estaban bastante decididos.

Tuve un pequeño recuerdo cuando el banco llamó y les dije “Creo que fui yo, lo siento. Normalmente, Uber permite un viaje por adelantado, pero recientemente lo detuvieron, así que tuve suerte”.

Leoni Fildes recuerda que cuando estaba buscando dije “Oh, conseguiremos el cómodo. Ese es más caro, el XL”.

Si Leoni hubiera pedido un taxi UberX normal, le habría costado entre 2.564 y 3.313 libras esterlinas. Pero si hubiera gastado un UberXL, le habría costado entre 3.688 y 4.758 libras esterlinas.

La opción Comfort de Uber, que ofrece “espacio extra para las piernas”, temperatura y opciones de conversación, habría costado entre 3.014 y 3.891 libras esterlinas, “estaba aliviada de no tener suficiente dinero en su cuenta para financiar el viaje, de lo contrario no sabe qué habría pasado”, contó.

Leoni agregó que “había salido con uno de mis amigos en Swinton. Se nos ocurrió la conversación sobre la guerra en Ucrania. Mi novio está en el ejército y estábamos hablando de si tenía que irse. Dije: Si se va, me voy con él”.

“Demasiados tragos después, estábamos tratando de tomar un taxi a casa. Dijimos: ¿Tomamos un taxi y vamos a ayudarlos?. No sé qué haría si Uber me hubiera dejado pedirlo. No creo que hubiera entrado, pero no sabes después de una copa. Podría haberme metido en el taxi y haberme dado cuenta cuando nos alejamos”, señaló.

“Después de que hicimos eso, no pude conseguir un taxi durante aproximadamente una hora y media. Me estaban permitiendo ir a Ucrania, pero no 10 minutos por el camino de regreso a casa. Era alrededor de las 10:30 p. m. y tuve que llamar a algunas compañías de taxis diferentes para tomar un taxi”, relató la mujer.