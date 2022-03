Se incrementan casos de ETS por fallas en el uso de preservativos en Táchira

La falla en el uso del preservativo ha permitido que las Enfermedades de Transmisión Sexual sigan vigentes en el Táchira. Aunque los casos de sífilis y gonorrea no son tan frecuentes, los de VPH y VIH sí están latentes y ponen en riesgo la salud sexual del tachirense.

Si bien las enfermedades no han mostrado un repunte importante durante los últimos dos años, avanzan sigilosamente entre la población joven y adulta que opta por no cuidarse en sus encuentros sexuales. Para la coordinadora de ITS/VIH Sida de Corposalud, Corna Duque, esta es la razón fundamental por la que no se detienen los contagios.

«Hay una falla evidente en el uso de los preservativos y también hay una falta de conciencia, la gente no se está cuidando y está haciendo las cosas como no las debe hacer, por ello no se detienen las cifras. No han entendido que un encuentro sexual casual podría traerle una enfermedad que le afectará de por vida»,dijo.

En el caso del VPH, Duque destacó que Táchira registró hasta diciembre de 2021 un total de 172 casos, 108 son hombres y 64 mujeres, siendo los municipios más afectados: San Cristóbal con 87 hombres y 34 mujeres; Junín con 18 hombres y 14 mujeres; Bolívar, 2 hombres y cuatro mujeres y Fernández Feo, un hombre y dos mujeres.

El resto de municipios no lleva una estadística oficial porque al paciente le da pena acudir a este tipo de consulta, lo que a juicio de Duque, se convierte en la segunda razón por la que los casos de ETS no cesan.»Los hombres se cohíben de ir a consulta y al no confirmar su patología, entonces siguen contagiando».

Con información de la Prensa de Táchira