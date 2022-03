¿Sistema Patria elimina bono de Guerra Económica tras aumento del salario mínimo?

“Esta vez no me llegó el bono de guerra económica. Soy amputado de una pierna y en la otra (tengo) prótesis de cabeza de fémur. Soy ultra chavista y mucho necesito la ayuda que da el Presidente y su eficiente equipo. Dios los bendiga”, manifestó Nelson Valero, de 73 años, a través de su cuenta de Twitter la mañana de este domingo 6 de marzo.

La preocupación que expresó Valero por la demora en la asignación de este bono establecido por el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema Patria, se multiplicó en redes sociales después del anuncio del aumento del salario mínimo a medio petro y la salarización de los bonos.

El inicio de su asignación sucedió un día antes del anuncio del presidente Nicolás Maduro; es decir, el miércoles 2 de marzo. Por un monto de 10 bolívares, equivalente a 2 dólares con 29 centavos, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), el bono contra la Guerra Económica está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) y a las personas que están registradas en el programa Amor Mayor.

De acuerdo con el cronograma para asignar los bonos del gobierno, Valero debió recibir el dinero a través de la plataforma Patria el viernes 4 de marzo, ya que tiene entre 74 y 65 años. El bono contra la Guerra Económica, considerado un complemento de la pensión del Ivss, llega de manera gradual y por lote, según la edad, de mayor a menor.

“Con mucha publicidad el gobierno anuncia la cancelación del bono de Guerra Económica. Mediodía viernes y no lo han honrado ni a los de cien años. 10 bolívares”, se quejó Edgar Peña Espinoza, quien se identifica en Twitter como profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC), el viernes 4 de marzo.

“¿Se quedará en el limbo la nueva tabla salarial también? Está bueno de atropellar a la comunidad universitaria y administración pública”, añadió el hombre bajo el usuario @EDGAR_PENAE.

Otra usuaria de Twitter afirmó que su octogenaria madre no había recibido la asignación que, por su edad, esperaba el jueves 3 de marzo, pues tiene entre 84 y 75 años. “Buenas tardes. Aún no pagan bono de Guerra Económica. Mi mamá tiene 80 años y hasta hoy 4/3/2022 no ha sido asignado”, dijo Leni Xiomara Pacheco Moreno, bajo el usuario @leni66p.

Ante la demora en el pago, otro usuario, identificado como Charles Lemuat (@lemudos), preguntó a la cuenta de Twitter Bonos Social, encargada de informar sobre los bonos del Carnet de la Patria, cuál es el nuevo monto de la asignación y cuándo estaba prevista su cancelación. “Importante porque este bono es cancelado los primeros cinco días de cada mes y aún desconocemos la fecha”, afirmó el viernes 4 de marzo.

Hermetismo oficial y reprogramación

La mayoría de los mensajes de los pensionados en las redes sociales sobre la suerte del bono se estrellan con el hermetismo del Gobierno . Solo un tuit despejó algunas dudas: “El bono contra la Guerra Económica no fue eliminado; sigue, solo que no se sabe si lo entregara a los trabajadores públicos, ya que este beneficio es para pensionados del Ivss y Amor Mayor”, respondió la cuenta oficial de Twitter Bonos Social a un usuario el viernes 4 de marzo.

Ante la escasa información oficial, los pensionados acuden al grupo de Facebook y Telegram denominado Ivss Pensionados de Venezuela, administrado por Pierino Atria y con más de 200 mil miembros, en el que informan que el bono contra la Guerra Económica “ha sido reprogramado”. “Toca esperar”, subrayaron en una publicación del viernes 4 de marzo.