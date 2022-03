Sting desempolva «Russians» y suplica por la humanidad (+Video)

A 27 años de su lanzamiento, Sting desempolvó uno de sus primeros temas como solista para pedir por el fin de la guerra en Ucrania. Sentado en un estudio, con una guitarra criolla y un violoncello como soporte, el cantante interpretó «Russians», una canción que escribió en 1985, que formó parte de su álbum debut, The Dream of the Blue Turtles y que durante mucho tiempo se mantuvo al margen de sus presentaciones. Luego, y con un emotivo pedido para que cese el conflicto, compartió el video en su cuenta de Instagram en apoyo a «Help Ukraine», una iniciativa que tiene el objetivo de enviar a la zona de conflicto ayuda humanitaria.

«Rara vez he cantado esta canción en los muchos años desde que se escribió, porque nunca pensé que volvería a ser relevante. Pero, a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente equivocada de un hombre de invadir a un vecino pacífico e inofensivo, la canción es, una vez más, una súplica por nuestra humanidad común», explicó Sting antes de cantar el tema.

Sting, además, hizo un emotivo y claro pedido por la paz: «Por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan por este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento: todos nosotros amamos a nuestros hijos. Detengan la guerra», escribió.

Por último, el exlíder de The Police compartió los datos para que sus seguidores puedan donar dinero y suministros que se destinarán a los desplazados de Ucrania. «Los suministros enviados a este almacén en Polonia se entregan en coordinación con las Fuerzas Armadas de Ucrania y se garantiza que llegarán a las personas más necesitadas», explicó Sting en el post, que en un día obtuvo más de un millón trescientas mil reproducciones y siete mil doscientos comentarios.

«Russians» fue escrita por el compositor en el marco de La Guerra Fría y es un llamado del músico británico tanto a Rusia como a Estados Unidos a poner fin al conflicto que mantuvo en vilo al mundo. «No existe el monopolio del sentido común, a ambos lados de la valla política. Compartimos la misma biología, independientemente de la ideología. Créanme cuando les digo, espero que los rusos también amen a sus hijos», reza el tema.

Vía: Agencias