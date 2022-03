Temor al IGTF podría frenar el uso de las cuentas en dólares

Economistas venezolanos consideran que podría haber una disminución del uso de las cuentas en dólares de los bancos nacionales por el temor a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones.

Luis Piña augura que este impuesto es un mal augurio. Además dijo esto incentivaría un mercado informal para el pago en dólares en efectivo para hacerse la vista gorda con el pago del impuesto.

«En un principio habrá disminución del uso de cuentas en dólares, pero hay que esperar a ver si la gente se motiva a usarlas, independientemente del pago del impuesto que tenga que hacer», destacó.

Dijo que aunque las cuentas son versátiles pero hay varias limitantes que a muchos de los tarjetahabientes no les gusta, como por ejemplo, que no se acepte transacciones en dólares desde otros bancos.

“los bancos no exigen mínimo de apertura ni de saldo mensual, no generan intereses, pero cobran comisión por revisión de saldos a través de aplicaciones web y para teléfono, por pago móvil o transacciones en dólares que deben ser dentro del mismo banco, porque no hay cámara de compensación en dólares. Su alcance es limitado”, señaló a diario 2001.

Por su parte, el economista Luis Oliveros concuerda con la visión de Piña respecto al uso de las cuentas en dólares, sin embargo, destacó que en cuanto a la Ley de Impuesto a Transacciones en dólares, “hay que esperar el reglamento de la ley, varios diputados de la AN han dicho que hay cosas que no pagarán impuesto. La gente ponderará si seguirá usando esas cuentas, creo que lo harán, los incentivos son grandes. No a todos les gusta andar con efectivo”.

Con información de Banca y Negocios