Tiger Woods ingresó al Salón de la Fama del golf

El golfista estadounidense Tiger Woods, ganador de 82 títulos en el PGA Tour y de 15 torneos Major, ingresó oficialmente al Salón de la Fama Mundial de ese deporte, en una ceremonia realizada en la «Global Home del PGA Tour» de Ponte Vedra Beach, en el estado de Florida.

Woods agradeció la distinción y dijo durante la ceremonia que «el color de mi piel no me permitió inicialmente acceder a los Club House de muchos círculos. No fue fácil», recordó el afamado golfista, señaló la agencia ANSA.

El laureado deportista también se refirió al accidente de auto que protagonizó en febrero de 2021, en el cual recibió lesiones en sus piernas y del que se recuperó parcialmente.

Pero la que emocionó a todos con su relato sobre el episodio que pudo haber terminado con la vida de Woods fue su propia hija, Sam, quien subió al escenario y emocionó a todos con unas lindas palabras.

La joven fue quien se encargó de presentar a Tiger y durante su discurso confesó: «No sabíamos si volvería a casa con dos piernas o no». Para luego agregar, destacando la fortaleza que su padre mostró durante la rehabilitación: «No solo estás siendo incluido en el Salón de la Fama, sino que estás parado aquí con tus propios pies».

«Es por eso que te mereces esto, porque eres un luchador. Has desafiado las probabilidades y lograste caminar solo unos meses después de tu accidente», celebró Sam, quien luego sorprendió con un dato absolutamente desconocido sobre Woods. “Ha sido en los campos de fútbol y torneos de golf a lo largo de los años que Charlie y yo comenzamos a darnos cuenta de lo famoso que es en realidad”, comenzó diciendo. Para luego cerrar: “Quiero decir, ¿cómo puede un tipo que todavía se comunica por FaceTime con sus amigos para discutir sobre líneas de tiempo de Marvel o DC, y que va a las convenciones Comic-Con vestido como Batman, ser uno de los mejores golfistas que jamás haya existido?”.

Desde una de las butacas de la sala, Tiger escuchaba a su hija muy conmovido, entre risas y lágrimas. Una reacción lógico que manifestó también sobre el escenario, al hablar ante los micrófonos sobre las dificultades que atravesó su familia durante su infancia.

Reconocimiento de todos

A través de un video, Woods recibió también los elogios de varios deportistas como Serena Williams, Tom Brady, Michael Phelps, Jack Nicklaus y la ex golfista sueca Annika Sorenstam.

El exnúmero 1 del golf mundial comparte con su compatriota Sam Snead el récord de 82 títulos del PGA Tour, otro de los hitos de su carrera.

