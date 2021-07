Tránsito por puente Simón Bolívar solo está autorizado para casos humanitarios

El alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, acotó que el tránsito por el Puente Internacional Simón Bolívar solo está autorizado para casos humanitarios que son “aquellos de personas con doble nacionalidad o con identidad colombiana o bien van a tratamiento médico o cualquier otra emergencia de salud” o a aplicarse la vacuna anti covid.

En entrevista con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, agregó que la discusión sobre el tema de apertura de los pasos internacionales para el paso peatonal interrumpido desde febrero de 2020 por la pandemia y del tránsito de carga cerrado desde febrero de 2019 “eso también sigue interrumpido”.

Explicó que las autoridades colombianas habían hecho unos anuncios unilaterales de una supuesta apertura, pero “a la fecha no se ha podido articular con ninguna autoridad venezolana, bien sea estadal o con el representante del presidente en el estado, el diputado de la comisión de política exterior de la AN, Freddy Bernal, no ha habido ningún tipo de acercamiento o voluntad de parte de gobierno colombiano”.

Destacó que a través de los denominados caminos verdes o trochas pasan muchas personas pese a las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus. “Un grupo de personas en semanas de flexibilización se siguen acercando a comprar medicamentos, alimentos y repuestos”.

En cuanto a las lluvias, señaló que afectan el tránsito fronterizo porque muchas personas ingresan o salen del país a través de las trochas y luego no pueden regresar “y las autoridades para evitar que esas personas tomen el riesgo de pasar por el río crecido ha flexibilizado el paso (…) por el Puente Internacional Simón Bolívar”.

Detalló que además se ha autorizado el paso de casos humanitarios por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

Unión Radio