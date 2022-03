Tras plazo, MLB y MLBPA no logran acuerdo

La fecha límite del martes para cerrar un nuevo acuerdo laboral se dio sin un pacto entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA, por sus siglas en inglés), luego de que los jugadores votaran para rechazar la propuesta final de la liga antes del plazo de las 5 p.m. ET.

Tras no darse un acuerdo, MLB anunció que las primeras dos series de cada equipo en la temporada regular no se llevarán a cabo, lo que significa que la campaña regular comenzará no antes del 7 de abril, mientras que los partidos de exhibición arrancarán no antes del 12 de marzo.

Carta del Comisionado a los fanáticos

MLB extendió la fecha límite del lunes por la noche hasta el martes a las 5 p.m., con la creencia de que se había logrado un avance significativo durante un maratón de 16 horas de pláticas para continuar las negociaciones hacia un nuevo acuerdo laboral al día siguiente.

“Trabajamos duro para evitar un resultado que es malo para los fanáticos, malo para nuestros jugadores y malo para los clubes”, declaró el Comisionado Rob Manfred en una asamblea con los medios en Jupiter, Florida, donde se llevaron a cabo las negociaciones. “Quiero asegurarles a nuestros fans que la falta de un acuerdo no se debió a la carencia de esfuerzo de cualquiera de las partes”.

MLB presentó lo que para ellos era la “mejor oferta” antes de que venciera el plazo, aunque la MLBPA la rechazó, incitando a la liga a cancelar la primera semana de juegos de la temporada regular.

“Los clubes y nuestros propietarios están bien conscientes de qué tan importante es para nuestros millones de fans que llevemos el juego al terreno lo antes posible”, expresó Manfred. “En ese sentido, queremos negociar y queremos llegar a un pacto con la Asociación de Jugadores lo más pronoto posible».

Preguntas frecuentes sobre las pláticas

En febrero, Manfred dijo que en base a datos relacionados con lesiones y la experiencia de la temporada 2020 acortada por la pandemia, los entrenamientos primaverales deben tener una duración de por lo menos cuatro semanas para que los jugadores puedan prepararse debidamente para la temporada. Tras no darse un acuerdo el martes, eso significa que la campaña regular no arrancará el 31 de marzo, como estaba pautado.

La oferta final de MLB hubiese significado casi US$500 millones compensación adicional para jugadores antes de su elegibilidad para el arbitraje salarial mediante un aumento de 23% en el salario mínimo y un fondo de US$30 millones para jugadores no elegibles para el arbitraje. También hubiese aumentado el límite del impuesto de balance competitivo a US$220, un aumento comparado con los US$214 millones del 2021. Se ha informado que la MLBPA busca un fondo de US$85 millones para jugadores previo al arbitraje y un impuesto de balance competitivo que empezaría en US$238 millones.

Entre las propuestas en la más reciente oferta de MLB se incluyó:

Salario Mínimo

El aumento de US $129,500 multiplica por casi cinco el aumento de US$27,500 en el primer año del último acuerdo colectivo de trabajo, cuando el salario mínimo aumentó de US$507,500 a US$535,000.

El aumento de US$129,500 también sería el mayor que el incremento total en el salario mínimo en los últimos 10 años, cuando aumentó de US$480,000 en el 2012 a $570,500 en el 2021.

El salario mínimo no sería fijo, lo cual significa que los equipos y los jugadores tendrían la habilidad de acordar un monto más alto, como era el caso bajo el acuerdo colectivo anterior.

Fondo de Bonos Pre-Arbitraje

MLB aceptó la propuesta del sindicado de crear un fondo centralmente fundado para recompensar a los mejores jugadores más destacados aún no elegibles para el arbitraje salarial, y ofreció un monto de US$30 millones.

MLB aceptó expandir el número de jugadores elegibles a 150 jugadores aún no elegibles para el arbitraje salarial.

En promedio, los mejores 30 jugadores aún no elegibles para el arbitraje salarial aumentarían sus salarios por 79% bajo el fondo, mientras que un total de 150 jugadores recibirían bonos por premios y rendimiento.

MLB propuso formar un Comité en Conjunto (tres representantes de MLB y tres de la MLBPA) para crear una estadística de WAR de aceptaba por ambas partas para distribuir el dinero.

Manejo de Tiempo de Servicio

Los jugadores que terminen en el primer y el segundo lugares en la votación para el premio al Novato del Año recibirían un año completo de tiempo de servicio sin importar cuántos días estuvieron en Grandes Ligas. Bajo este plan, Kris Bryant hubiese recibido un año completo de servicio en el 2015.

Los equipos podrían recibir seleccionados en la primera ronda del Draft de la Regla 4 y Drafts internacionales por ascender a los Rosters para el Día Inaugural (selección en la Regla 4 por un ganador del Novato del Año y por Top 3 en JMV y Cy Young; selección internacional por segundo o tercer lugar para Novato del Año y por Top 5 para JMV y Cy Young.)

Impuesto de Balance Competitivo

Límites:

2022-24: US$220 millones

2025: $224 millones

2026: $230 millones

Ningún cambio en el puesto o sanciones no monetarias por exceder los límites.

Compensación con Selecciones en el Draft

MLB ofreció eliminar la compensación directa mediante selecciones en el Draft (el sistema de oferta calificada) para todos los agentes libres.

Lotería del Draft

Primeras cinco selecciones elegidas por una lotería estilo a la NBA (la NBA otorgado las primeras cuatro selecciones por una lotería y la NHL las primeras dos)

Posibilidades iguales para los equipos con los tres peores récords (16.5%). Beneficiarios de la repartición de ganancias serían inelegibles para estar en la lotería en tres años consecutivos; los que no son beneficiarios serían inelegibles en años consecutivos. Los equipos no elegibles no pueden elegir antes que el 8vo puesto.

Sistema Amateur

Aumentos propuestos en los valores de los bonos para la firma de la Regla 4 y los puestos en un draft internacional resultarían en más de US$23 millones en gasto adicional al año en jugadores amateurs comparado con el 2019.

El Draft internacional aumentaría el gasto en jugadores internacionales amateur y mantendrían el número de jugadores firmados, y a la vez abordando la corrupción de varias formas (incluyendo la eliminación de acuerdos tempranos y la introducción de pruebas antidopajes obligatorias.)

La “Regla Kumar Rocker”: A los jugadores del Top 300 que se someten a un examen físico antes del draft se le debe ofrecer al menos 75% del valor asociación con su puesto de selección. (En la actualidad, los equipos no están obligados a hacerle una oferta al jugador después del Draft.)

Otras Provisiones

Reglas de Juego: MLB propuso la creación de un Comité de Competencia compuesto de jugadores activos, personas elegidos por la Oficina del Comisionado y un árbitro, el cual sería responsable de recomendar y adoptar cambios a las reglas de juego y puntuación (Cronometro de Pitcheos, Zona de Bolas y Strikes Automatizada, restricciones a los ajustes defensivos, y bases más grandes)

Bateador Designado Universal: Creación de 15 empleos que tradicionalmente los desempeñan jugadores veteranos con habilidades defensivas limitadas. El salario promedio de un jugador que fungió principalmente como BD en la Liga Americana en el 2021 fue US$9.2 millones, lo cual indica que el cambio podría añadir US$130 millones en salarios de jugadores.

Límite de Traslados: Un jugador no podría ser enviado a ligas menores más de cinco veces en una temporada.

Postemporada Expandida: 12 equipos en cada liga, con los dos ganadores divisionales con mejores récords recibiendo un pase. El fondo de postemporada para jugadores aumentaría por aproximadamente US$15 millones gracias a los juegos adicionales, mientras que 50 jugadores más recibirían ganancias de postemporada al año.

Vía: Agencias